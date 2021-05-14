İkinci el eşyada tuzağa dikkat!

Buna göre, saati almak için satıcıyla irtibata geçen vatandaş, saat için 500 liraya anlaştı. Satıcının ‘ödemeyi yaparsan saati kargolayacağım’ demesi üzerine, kendisine verilen hesap numarasına parayı havale etti. Ancak saat eline geçmedi. Daha sonra satıcıya da ulaşamayan vatandaş, dolandırıldığını anladı ve savcılığa giderek şikayetçi oldu.

KAPSAM DIŞI KALIYOR

İkinci el eşya alanları uyaran Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “İkinci el alışverişlerde iki büyük risk var; dolandırılmak ve ürün uygun gelmediği takdirde hak aramak. İkinci el sitelerden alışveriş yapanlar tüketici kanunu kapsamına girmiyor. Çünkü orada satış yapanlar tacir sıfatı taşımıyor. Bir ön ödemeli hat var. O hatta tüketici bir süre sonra ulaşamıyor. Parayı gönderdikten sonra karşı taraf ortalıktan kayboluyor. Ulaşmak mümkün değil” dedi.

Bu nedenle satıcının alacağınız ürünü kapıda ödemeli göndermesini isteyebilirsiniz.



