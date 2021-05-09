İkinci el lüks ürün dedektifleri: Bu sektör büyüyor!

Zenginlik sembolü olan sanatsal yatırımların yerini alan ikinci el lüks tasarımlar dünyada dev bir pazara dönüştü. 620 milyar dolarlık lüks pazarına sahip Çin’de ikinci el lüks pazarı da 2.7 milyar dolara yükseldi. Dünyadaki lüks ürünlerin yüzde 33’ünü Çinliler alıyor. Haliyle Çin’de ikinci el lükste sahteciliğe karşı uzman ihtiyacı arttı. Bu nedenle ‘lüks ürün teyitçiliği’ bir mesleğe dönüştü. Pekin Olağanüstü Lüks Teknolojisi Enstitüsü, bu alanda eğitim veriyor.

ASTARIN RENGİNE KADAR

‘Lüks dedektifi’ olmak isteyenler haftalık 2 bin 400 dolara ders alıyor. Bu derslerde Hermes, Chanel, Prada, Gucci, Rolex, Nike gibi markaların ürünleri tanıtılıyor. Örneğin siyah bir Chanel çantanın astarının pembe olması gerektiği, marka logolarının ölçüleri, ikinci el fiyatların aralığı, sertifika bilgileri gibi bilgiler öğretiliyor. Mezun olan öğrenciler, ikinci el mağazalarda, internet sitelerinde işe alınıyor veya sosyal medyadan bu hizmeti veriyor.

Enstitünün kurucusu Zhang Chen eğitim de veriyor.

İkinci ele ilgiyi Kylie Jenner gibi yıldızların kullandığı ürünler artırıyor.

Türk moda fenomeni Ezgi Fındık da ikinci el çanta yatırımı yapmasıyla biliniyor.