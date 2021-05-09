Moda İkinci el lüks ürün dedektifleri: Bu sektör büyüyor!

İkinci el lüks ürün dedektifleri: Bu sektör büyüyor!

Moda

İkinci el lüks ürün dedektifleri: Bu sektör büyüyor!

Çin'de ikinci el lüks pazarı 2.7 milyar dolara yükselince sahteciliğe karşı uzman ihtiyacı arttı. Lüks dedektifi olmak isteyenler haftalık 2 bin 400 dolara ders alıp hizmet vermeye başladı. İkinci el lüks ürünleri tercih edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Özellikle Kylie Jenner'ın kullandığı çantalara büyük ilgi var.

09 Mayıs 2021, Pazar 10:18 Son Güncelleme:
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Zenginlik sembolü olan sanatsal yatırımların yerini alan ikinci el lüks tasarımlar dünyada dev bir pazara dönüştü. 620 milyar dolarlık lüks pazarına sahip Çin’de ikinci el lüks pazarı da 2.7 milyar dolara yükseldi. Dünyadaki lüks ürünlerin yüzde 33’ünü Çinliler alıyor. Haliyle Çin’de ikinci el lükste sahteciliğe karşı uzman ihtiyacı arttı. Bu nedenle ‘lüks ürün teyitçiliği’ bir mesleğe dönüştü. Pekin Olağanüstü Lüks Teknolojisi Enstitüsü, bu alanda eğitim veriyor.

ASTARIN RENGİNE KADAR

‘Lüks dedektifi’ olmak isteyenler haftalık 2 bin 400 dolara ders alıyor. Bu derslerde Hermes, Chanel, Prada, Gucci, Rolex, Nike gibi markaların ürünleri tanıtılıyor. Örneğin siyah bir Chanel çantanın astarının pembe olması gerektiği, marka logolarının ölçüleri, ikinci el fiyatların aralığı, sertifika bilgileri gibi bilgiler öğretiliyor. Mezun olan öğrenciler, ikinci el mağazalarda, internet sitelerinde işe alınıyor veya sosyal medyadan bu hizmeti veriyor.

Enstitünün kurucusu Zhang Chen eğitim de veriyor.

İkinci ele ilgiyi Kylie Jenner gibi yıldızların kullandığı ürünler artırıyor.

Türk moda fenomeni Ezgi Fındık da ikinci el çanta yatırımı yapmasıyla biliniyor.

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