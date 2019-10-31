İkinci el otoda hileye dikkat! Nasıl önlem alınır?

Sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk 9 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3 azalırken, ikinci el araç satışları yüzde 0.4 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre; ikinci el otomotiv online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 satış oldu.

İkinci el piyasasındaki bu hareketlilik dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Özellikle internetten ilanla satışlara dikkat etmek gerekiyor. Üstelik trafikte 500 bine yakın pert araç dolaşıyor. Bunlardan birini size satmak isteyebilirler. Aman dikkat!

Nasıl önlem alınır?

Plakası kapalı ve piyasa değerinin altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın.

✘ Aracı devrederken para havale ile gelecekse havalenin aracı satın alan kişinin hesabından yapıldığına özellikle dikkat edin.

✘ Parayı gönderen ‘İşim çıktı’, ‘Cenazem var’ bahanesiyle aracı başkasına devretmenizi isterse uzak durun.

✘ Aracı mutlaka yetkili belgesi olan ekspertize götürün. İkna olmazsanız ikinci bir ekspere gösterin.

✘ Aracın tramer kaydını da sorgulatın.

✘ Notersiz satış yapmayın, kafanıza takılan soruları noter görevlisine sorun.

✘ Araç bedelini almadan noter görevlisine bedeli aldığınızı beyan etmeyin.

✘ Anlamadığınız konuyu noter görevlisine mutlaka sorun. Neye imza attığınızı bilin.

✘ Eğer araç nakit paraya satılıyorsa, aracın satış bedeli noterde katibin önünde sayılarak alınabilir.

✘ Noter satış belgesi, araç ekspertiz belgesi benzeri evrakları saklayın.

✘ Aracınızı satarken yanınızda birisi olsun. Şüpheli işlemlerde konu yargıya intikal ederse şahitle ispat gerekebilir.

✘ Aracınızı test etmek isteyen kişiler sizi zorla indirip aracınızı gasp etmeye çalışabilir, tedbirli olun.

✘ İnternetteki ‘acil ihtiyaçtan satılık’ ilanlarına ve piyasa değerinin altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın.

✘ Aracı görmeden, test etmeden ve ekspere sokmadan kapora vermeyin.