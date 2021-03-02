İkinci el otomobil alım satımında yeni dönem! 500 lira...

Ekonomik konulara ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapan torba kanun teklifi ile ilgili çalışmalar Hazine Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda sürdürülüyor. Kanun taslağı, ikinci el araç alım satımında bir defaya mahsus harç alınmasını öngörüyor. Ancak, maliye çevreleri düzenlemenin yasalaşması aşamasında kapsamın, her alım satımdan harç alınması şeklinde genişletilebileceğini belirtiyor.

Mevcut düzenlemeye göre, araç alım satımlarında şu an noter ücreti dışında herhangi bir harç alınmıyor. Yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul alım satımlarındaki tapu harcında olduğu gibi ikinci el araç alım satımında binde 5 oranında harç ödenecek. Harç araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak. Buna göre, harç, bir aracın ilk sahibinden noterdeki ikinci el satışı sırasında ödenecek. Değeri 100 bin lira olan araç için 500 lira, 200 bin lira olan araç için de bin lira harç alınacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Maliye çevreleri, taslakta sadece ilk tescilden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinden harç alınması öngörülmesine karşın, teklifin yasalaşması aşamasında, tüm ikinci el araç alım satımlarından harç alınması şeklinde kapsamın genişletilebileceğini ifade etti.

KASKO DEĞERİNDEN AZ OLAMAYACAK

Harçlar Kanunu’na göre, motorlu kara taşıtları ile ilgili alım satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer, taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibarıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce (TSRŞB) tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamayacak. TSRŞB’nin listelerinde yer almayan eski model taşıtların asgari değeri, o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden her model yılı için yüzde 10 indirim yapılmak suretiyle tespit ediliyor. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamıyor.