Türkiye İkinci el otomobilde büyük tuzak! Tüm Türkiye’ye satmışlar…

İkinci el otomobilde büyük tuzak! Tüm Türkiye’ye satmışlar…

Türkiye

İkinci el otomobilde büyük tuzak! Tüm Türkiye’ye satmışlar…

İkinci el araçta yapılan büyük bir oyun daha ortaya çıkarıldı. Gaziantep’te 3 oto tamircisinin çalıntı araçlara hurdaya çıkmış araçların motor şasi numaralarını ekleyip tüm Türkiye’ye sattığı öğrenildi. İşte inanılmaz olayın detayları…

08 Aralık 2021, Çarşamba 11:36 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te 3 oto tamircisi suç örgütü kurdu, çalıntı araçlara hurdaya çıkmış araçların motor şasi numaralarını ekleyerek tüm Türkiye’ye sattı. Polis 23 kişiyi bu şekilde piyasaya satan 55 otomobille birlikte gözaltına aldı.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, son yılların en ilginç ‘oto change’ çetesi operasyonu Gaziantep’te yapıldı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 otomobil tamircisini izlemeye aldı… Yapılan çalışmalarda, hurda araçların motor ve şasi numaralarının çalıntı araçlara çakıldığı ve piyasada satıldığı belirlendi.

3 OTOMOBİL TAMİRCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, 3 otomobil tamircisi ile bunların yaptığı change otoların satışını yapan 20 kişi gözaltına alındı…

55 CHANGE OTOYA EL KONULDU

Çete üyelerinin 30 ayrı ile sattıkları 55 adet change otoya el konuldu.

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