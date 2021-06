İkinci el satışlarda dikkat çeken detay! Araç alacaklar dikkat…

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

Nisan ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 21, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 36 düşüş gerçekleşti. Bu yılın ilk beş ayı ile geçen yılın ilk beş ayı kıyaslandığında ise satışlar yüzde 12 azaldı. Mayıs ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82 olurken, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 36'SI SATILDI

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin mayıs ayına göre yüzde 3 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azalarak 315 bin 229 oldu. Mayısta ilana çıkan araçların yüzde 36'sı satıldı.

ARAÇ FİYATLARINDA YÜZDE 1,1 PUANLIK ARTIŞ

Mayıs ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,1 puanlık fiyat artışı gözlendi. İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 56 bin 755 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ilk 5 ayda en çok fiyat artışı yüzde 1,6 puanla C-SUV segmentinde gerçekleşti.

İKİNCİ ELDE DİZEL TERCİH EDİLDİ

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 73 bin 143 satış ve yüzde 64,85 payla yine dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 37 bin 446 satış, yüzde 33,20 payla benzinli, 1.254 satış ve yüzde 1,11 payla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 736 satışla yüzde 0,65 ve elektrikli otomobillerin payı da 206 satışla yüzde 0,18 olarak belirlendi.

PAZARIN LİDERİ C SEGMENTİ

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 38 bin 812 satış ve yüzde 41,9'luk payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra yüzde 23,6 pay ve 21 bin 850 satışla B ve 15 bin 883 satışla yüzde 17,2 paya sahip olan D segmenti sıralandı. Mayıs ayı, nisan ayı ile kıyaslandığında segment bazında en çok satış artışı yüzde 13,8 ile C segmentinde kaydedildi.

ARAÇ MUAYENE GECİKME BEDELLERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Öte yandan TÜVTÜRK'ten AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek. Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak.

MUAYENE GECİKME SÜRELERİ İÇİN BİR SINIR YOK

31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu açıklayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için de bir sınır olmadığını duyurdu. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.

Araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, söz konusu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirim imkanı getirildi. Böylece yapılandırmadan faydalanan ve bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir imkan doğuyor.

Her bir taşıt için MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Araç muayene hizmeti randevularının "www.tuvturk.com.tr" internet sitesinden, "0 850 222 88 88" numaralı çağrı merkezinden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği belirtildi.

AA