Arz az talep de çok olunca bu durum sıfır otomobil fiyatlarını yukarı çekmişti. Son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmalar da buna eklenince fiyatlar adeta uçuşa geçti. Sıfır araç fiyatlarında son iki haftada yüzde 15-20 arasında artışlar oldu.

FIRSATÇILIK YAPAN VAR

Vergisiz fiyattaki artış nedeniyle bir üst Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine geçen araçlarda bu artış yüzde 30’ları buldu. Araç fiyatlarındaki asıl sıçrama ise ikinci el piyasasında yaşanıyor. Sektör temsilcileri bunu fırsatçılık olarak da değerlendiriyor. Daha 1 ay öncesinde 400 bin lira olan 3-4 yaşındaki araç fiyatlarının ilan sitelerinde 600-650 bin liralık fiyatlarla satışa sunulduğu görülüyor. Benzer araçların sıfır veya 2021 modellerinde fiyat 1 milyona yaklaşıyor. Bunda araç kıtlığı ve ‘fiyatlar artacak’ beklentisi hakim.

YÜZDE 100’E YAKLAŞTI

İkinci elde son 1 yıldaki fiyat artışı yüzde 100’e yaklaştı. Bazı vatandaşların sıfır araç bulunamadığından araçlarını satmaktan vazgeçtiği ve ilanlardan çektiği belirtiliyor. Hem bu nedenle hem de fiyatlardaki aşırı artıştan dolayı ilk 10 ayda ikinci el otomobil pazarı yüzde 19 daraldı.