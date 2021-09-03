Ekonomi İkinci el cep telefonunda flaş karar! 'Etiket' şartı geldi...

İkinci el cep telefonunda flaş karar! 'Etiket' şartı geldi...

Ekonomi

İkinci el cep telefonunda flaş karar! 'Etiket' şartı geldi...

İkinci el cep telefonu ve tabletler artık bilgilendirme etiketiyle satılacak. Ticaret Bakanlığı Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gitti.

03 Eylül 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre, yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satılması zorunlu olacak.

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Konuya ilişkin Resmi Gazete’nin 22 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikte, cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunlu tutulmuştu. Yeni düzenlemeyle bu konuda da değişiklik yapıldı. Buna göre, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj (SMS) kullanım trafiğinin bulunması zorunlu olacak.

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