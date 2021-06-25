İkinci emeklilik fırsatı! Yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL…

Yaklaşık 13 milyon vatandaşın içinde olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak. 1 Temmuz itibariyle sisteme 18 yaşın altındaki çocuklar da girebilecek. 18 yaş altı çocuklar adına hesap açılabilecek ve onlar için tasarruf yapılabilecek. Bu yaş grubunda yaklaşık 23 milyon çocuğun bulunması tasarruf potansiyelini de artırıyor. Uzmanlar ilk etapta bunun yüzde 10'unun sisteme girmesini beklerken 2.3 milyon yeni katılımcıdan 32 milyar TL'lik bir tasarruf da bekleniyor.

18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanıyor. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanması, küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılması hedefleniyor.

10 YIL 56 YAŞ ŞARTI VAR

Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor. BES'de katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet te yüzde 25 katkı yapıyor. Yani ayda 100 lira ödeyen bir katılımcının hesabında 125 lira oluyor. Bu hesapta toplanan paralar daha sonra çeşitli fonlarda da değerlendirilerek nemalandırılıyor. Burada tercih katılımcıya bırakılıyor. İsteyen faizli isteyen faizsiz fon seçeneklerini tercih edebiliyor. 1 Temmuz sonrasında ise bu devlet katkısı çocuklar için açılan hesaplarda da devam edecek. Ayrıca yılda 6 kez olan fon dağılım değişiklik hakkı yılda 12'ye çıkarılacak.

NE YAPMAK LAZIM?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmek çok kolay. Bu konuda yetkilendirilmiş bir şirketi arayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. Daha sonra da aylık ya da üç aylık periyotlarla ödemelerinizi yapabilir, ödeyeceğiniz miktarı da kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu ödemeleri sabit tutabileceğiniz gibi yıldan yıla da artırabiliyorsunuz. Belli şartlarda toplu para ödeme imkanı da bulunuyor. BES'e girmek sosyal güvenlik kapsamındaki emekliliği etkilemiyor. Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağ-Kur'lu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz. Üstelik BES emekliliği özellikle 2000 sonrası işe girenler için daha erken gerçekleşiyor. 2000 yılı sonrasında işe giren bir kadın 58 yaş 7 bin gün erkek ise 60 yaş 7 bin gün şartıyla emekli olabilirken BES'te emeklilik 10 yıl ve 56 yaş ile gerçekleşiyor.

KÜÇÜK TASARRUF BÜYÜK BİRİKİM

18 yaş altı çocuklar için açılacak hesaplarda yapılacak aylık 100-200 TL gibi küçük tasarruflar ileride büyük birikimlere ulaşıyor. EAmeklilik Gözetim Merkezi'nin hazırladığı simülasyonlara göre 18 yaşından itibaren ayda 100 TL yatıran bir genç 56 yaşına geldiği zaman birikimi 269 bin lirayı geçiyor. Rakam 200 liraya çıktığında birikim 538 bin lirayı bulabiliyor.

1 TEMMUZ'DA NE DEĞİŞİYOR?

*1 Temmuz'da ikinci emeklilik sistemi başlıyor

*18 yaş altı çocuklara BES hesabı açılacak

*18 yaş altı 23 milyon potansiyel tasarruf sahibi var.

* İlk etapta 2.3 milyon çocuğun sisteme girmesi ve kumbarasında 32 milyar lira birikim hedefleniyor.

*Eğitim sağlık, hayat sigortaları BES'e entegre edilecek. Devlet desteği sürecek

*Katılımcıya yüzde 25 devlet desteği olacak.

*Evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikim çekilebilecek.

ÖRNEK HESAP 1

Katılımcının yaşı: 17

Aylık ödeme: 200 TL

Artırma oranı: Her yıl iki katı

Emeklilik yaşı: 56

Toplam birikim 968.905 TL

ÖRNEK HESAP 2

Katılımcının yaşı 18

Aylık ödeme 200 TL

Artırma oranı % 0

Emeklilik yaşı 56

Toplam birikim 219.885 TL

ÖRNEK HESAP 3

Katılımcının yaşı 18

Aylık ödeme 200 TL

Artırma oranı Yıllık % 5

Emeklilik yaşı 56

Toplam birikim 538.451 TL

ÖRNEK HESAP 4

Katılımcının yaşı 18

Aylık ödeme 100 TL

Artırma oranı % 0

Emeklilik yaşı 56

Toplam birikim 109.942 TL

ÖRNEK HESAP 5

Katılımcının yaşı 18

Aylık ödeme 100 TL

Artırma oranı % 5

Emeklilik yaşı 56

Toplam birikim 269.226 TL

KATILIMCI SAYISI ARTIYOR

*Katılımcı sayısı 6 milyon 904 bin kişi

*Fon büyüklüğü 170 milyar 200 milyon lira

*Otomatik Katılımcı sayısı 5 milyon 776 bin kişi

*Fon büyüklüğü 13 milyar 400 milyon lira

*Toplam katılımcı sayısı 12 milyon 680 bin kişi

*Toplam fon büyüklüğü 183 milyon 600 bin

*Katılımcıların yüzde 32,93'ü 35-44 yaş arasında

*25 yaş altı katılımcı oranı yüzde 4,2

KAYNAK: Sabah/Faruk Erdem