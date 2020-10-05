Türkiye "İkinci eşi alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

"İkinci eşi alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Türkiye

'İkinci eşi alın' diyen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı. Edizer, "Yuvanızı niye yıkıyorsunuz, ikinci eşi alın" demişti.

05 Ekim 2020, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

İlgili Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili karar verildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
1.6 motor avantajıyla geliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kaya Kalaycı: Bakıra can veriyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER DSÖ'den Türkiye'nin corona virüs raporuyla ilgili açıklama