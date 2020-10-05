"İkinci eşi alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı. Edizer, "Yuvanızı niye yıkıyorsunuz, ikinci eşi alın" demişti.
05 Ekim 2020, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.
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