Dünya İkinci 'Joker' katliamı

İkinci 'Joker' katliamı

Dünya

İkinci 'Joker' katliamı

İngiltere’de önceki gün Plymouth kentinde annesi dahil beş kişiyi öldürüp intihar eden Jake Davison’ın (23) ‘Joker’ karakterine özendiği ortaya çıktı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 10:07 Son Güncelleme:
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Hiç cinsel deneyimi olmamasından kadınları sorumlu tutan Davison’ın katliamının izleri YouTube sayfasında bulundu. Süper kahraman Batman’in düşmanı Joker’i işleyen filmi izleyen Davison, bir videosunda kendisini bu karakterle özdeşleştiriyordu. Anti kahraman Joker’in taşıdığı yaraları anladığını söylüyordu. 2012’de de ABD Colorado’da James Holmes, Batman filmi ‘Kara Şövalye Yükseliyor’un gösterildiği sinema salonunda katliam yapmıştı. Saçlarını Batman’in düşmanı Joker’e özenip kızıla boyayan Holmes, 12 kişiyi öldürmüştü. Holmes, yakalandığında “Ben Joker” demişti.

24 yaşında katliam yapan James Holmes (33) müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.


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