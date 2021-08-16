İkinci 'Joker' katliamı

Hiç cinsel deneyimi olmamasından kadınları sorumlu tutan Davison’ın katliamının izleri YouTube sayfasında bulundu. Süper kahraman Batman’in düşmanı Joker’i işleyen filmi izleyen Davison, bir videosunda kendisini bu karakterle özdeşleştiriyordu. Anti kahraman Joker’in taşıdığı yaraları anladığını söylüyordu. 2012’de de ABD Colorado’da James Holmes, Batman filmi ‘Kara Şövalye Yükseliyor’un gösterildiği sinema salonunda katliam yapmıştı. Saçlarını Batman’in düşmanı Joker’e özenip kızıla boyayan Holmes, 12 kişiyi öldürmüştü. Holmes, yakalandığında “Ben Joker” demişti.

24 yaşında katliam yapan James Holmes (33) müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.







