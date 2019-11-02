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İkinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmeler tamamlandı

MSB, Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını duyurdu

02 Kasım 2019, Cumartesi 19:27
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İkinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı."

İHA

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