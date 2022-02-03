Siyaset İkinci toplantının tarihi ve yeri belli oldu

İkinci toplantının tarihi ve yeri belli oldu

Siyaset

İkinci toplantının tarihi ve yeri belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında yapılacak toplantının Viyana’da olacağını belirtti.

03 Şubat 2022, Perşembe 20:18 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir" denildi.

İHA

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