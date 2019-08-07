YKS ile ilgili sürecin tamamlanmasına az bir süre kaldı. Ek tercih için başvurular yapılacak. Üniversite adayları tercih tarihini beklerken ikinci üniversiteyi okumak isteyenler de çoğunlukta... Şimdi binlerce bugünlerde "İkinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci üniversite kayıtları hakkında İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yok. Geçen yıl başvurular 11 Eylül'de başlamıştı. Başvurular 10 gün sürmüştü. Bu yıl da aynı dönemde başvuruların başlaması bekleniyor.

"BU DİPLOMALARI NORMAL ÖRGÜN DİPLOMASI GİBİ KULLANILABİLİYOR"

İkinci üniversite diplomasını örgün öğretim diplomasından hiçbir farkı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Diploma sahipleri, bu diplomaları normal örgün öğretim diploması gibi kullanabiliyorlar. Çünkü bu diplomada nihayetinde ikinci üniversite kapsamında verilen bir etkinliğe sahip. Bütün her şeyi normal. Sınavları, dersleri bütün sitemi ona göre hazırlanmış ve o nedenle herhangi bir şekilde şüphe uyandıracak veya herhangi bir şekilde diplomanın durumunu sorgulayacak bir şey söz konusu değil. Normal bir fakülte diploması, üniversite diploması olarak alıyorlar.” diye belirtti.