Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Başkan Vekili Derya Baltalı ve Necip Filiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Uğurlu ve Cemalcan Sirkeci, Denizli’nin ikinci üniversitesini kurma hedefini hayata geçiriyor. Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, bölgenin mesleki ve teknik eğitimde de öncü olmasını hedeflediklerini söylerken, DOSAV Başkanı ve Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz ise öncelikleri arasında eğitimin büyük önem taşıdığını belirterek, “Eğitimle ilgili projelerimiz sürüyor. DOSTEK Kolejimize büyük ilgi var. Örnek bir proje oldu. Mesleki eğitim olmazsa olmazlarımızdan. Meslek Yüksekokulu ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Denizli OSB ve DOSAV Vakfı olarak Denizli’ye teknik üniversite kurma projemiz var. Denizli’deki tüm odalarımız ve iş dünyası hep birlikte bunu başaracağız” değerlendirmesini yaptı. Denizli OSB Yönetimi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında DOSTEK Koleji’ni faaliyete geçirmesinin ardından

2020 yılında DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’ni aktif hale getirdi. “Teknik Teknoloji Üniversitesi” kurmayı planlayan Denizli OSB Yönetim Kurulu, iştirakleri arasında yer alan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) aracılığıyla kuracakları üniversite için istişarelerde bulunmak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), OSTİM Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi rektörleri ile bir araya geldi.

ÖNCE VAKIF KURULDU

İlk olarak OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’i kente davet eden Denizli OSB Yönetim Kurulu, Denizli OSB Toplantı Salonu’nda, Denetim Kurulu ve Eğitim Komisyonu ile istişarelerde bulundu. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Yönetim Kurulu olarak bir Vakıf kurduk. Teknik Lisemizi faaliyete geçirdik. Butik bir üniversite kurmak için yola çıktık. Ankara’da OSTİM Teknik Üniversitesi’ni ziyaret ettik, bilgi aldık. Sayın Rektörümüzü Denizli’ye davet ettik. Nasıl bir üniversite kurmalıyız, neler yapmalıyız, Bölgemiz ve ilimiz sanayicisine daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz bunun peşindeyiz. Sayın Rektörümüze bizi kırmayıp buraya geldiği için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOK GÜZEL BİR FİKİR

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ise “Denizli OSB Yönetimi bizleri ziyaret etti. Denizli’ye sanayi bölgesine bir üniversite kurmak istediklerini söylediler. Denizli’de çok başarılı bir liseleri var. Butik üniversite kurmak çok güzel bir fikir. Denizli dünya pazarında marka olmuş bir sanayi kentimiz. OSTİM olarak biz sanayi üniversitesiyiz. Denizli OSB ile deneyimlerimizi paylaşacağız. Umarım faydalı oluruz” diye konuştu. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile İstanbul’da bir araya gelen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Karaca’yı Denizli’ye davet etti.

İŞ İNSANLARIYLA İSTİŞARE

Bu davet kapsamında Denizli’ye gelen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı, ilk önce Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile birlikte Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve PAÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı ile bir araya geldi.

KADIN İSTİHDAMINDA BİRİNCİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’de ilk defa yapılan “OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. 2020’de “OSB’lerde En Fazla Kadın İstihdam Eden İlk 100 Firma”da Denizli OSB’den Deniz Tekstil bin 200 kadın çalışanı ile ilk sırada yerini aldı. Araştırmaya göre ilk 100 firmada toplam 24 bin 819 kişi istihdam ediliyor. Bu firmaların sektörel dağılımında; yüzde 39 ile tekstil ve hammaddeleri, yüzde 17.59 ile otomotiv endüstrisi, yüzde 9.12 ile gıda, yüzde 7.97 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 4.67 ile de ambalaj sektörü yer alıyor.

HER TÜRLÜ DESTEK SÖZÜ

Karaca, “Denizli’ye ikinci bir üniversite fikrini çok önemsiyorum ve bu proje Denizli’yi bir üst lige taşıyacak bir proje. Bu çalışmalarından dolayı OSB Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederim” ifadesini kullandı. Berlin Üniversitesi’ne birlikte gitme kararı alınırken, yeni üniversite kurulumu konusunda Karaca; Denizli OSB’ye her türlü desteğini vereceğini açıkladı. Denizli OSB Yönetim Kurulu, Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel’i de konu ile ilgili istişarede bulunmak üzere makamında ziyaret etti. Enver Yücel görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Denizli’ye kurulacak üniversite için her türlü desteği sağlarız, Bahçeşehir Üniversitesi’nin hocalarını göndeririz, yeni hocaların yetişmesi konusunda desteği veririz. Bizim yurt dışında da üniversitelerimiz var. Tüm tecrübelerimizi Denizli’ye kurulacak üniversite için harcarız. Washington DC, Batum, Berlin ve Kıbrıs’ta üniversitelerimiz var. Aynı zamanda kardeş üniversite oluruz. Bu üniversite sadece Denizli’nin değil, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir konsept ile kurulacak” dedi.

İlandır



