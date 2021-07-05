Türkiye İkisinin kocasını da ellerinden aldı! 'Bu nasıl kardeş nasıl anne yarısı!'

İkisinin kocasını da ellerinden aldı! 'Bu nasıl kardeş nasıl anne yarısı!'

Türkiye

İkisinin kocasını da ellerinden aldı! 'Bu nasıl kardeş nasıl anne yarısı!'

Adana'da ablasının kızı Sevgi Kendircioğlu'nun eşiyle aşk yaşamaya başlayan Gülsüm Köksal yeğeninin yuvasını bozdu. Gülsüm Köksal bununla yetinmedi, daha sonra ablasının kocasını da elinden aldı. İki talihsiz kadın, 'Bu nasıl kardeş nasıl anne yarısı, insan düşmanına böyle bir şey yapmaz' diyerek isyan ediyor.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Adana’da yeğeni ile ablasının kocalarını ellerinden aldığı öne sürülen Gülsüm Köksal’a ablası ile kızı ateş püskürdü: Bu kardeş de anne yarısı da değil, koca avcısıymış. Yazıklar olsun

Adana'da yaşayan Gülsüm Köksal (30), iddiaya göre; 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı Sevgi Kendircioğlu'nun (24)eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen Kendircioğlu, eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına döndü.

SIKILINCA AYRILDI

Bu durumu fırsata çeviren Gülsüm Köksal, Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Gerçeği öğrenince şok geçiren Sevgi Kendircioğlu, kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm Köksal, sıkılınca ayrıldı.

Ancak bu kez de hedefinde ablası Emine Güder'in eşi vardı. Gülsüm Köksal, ablası Emine Güder'in ikinci eşi olan Tuncay Güder ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden Emine Güder, eşini evden kovdu.

"İLK ÖNCE KIZIMIN KOCASINA KAÇTI ŞİMDİ DE..."

Kardeşinin önce yeğeninin sonra da kendisinin eşini elinden aldığını söyleyen Emine Güder, "İlk önce kızımın kocasına kaçtı, şimdi de benim kocamı elimden aldı. Bu nasıl bir kardeş? İnsan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz. Böyle kardeş olmaz olsun. Eşimle otel odalarında buluşup, içki içerek birlikte oluyorlar.

"İKİSİNİ DE SÜRÜNDÜRECEĞİM"

Eşim de beni arayıp, 'seni çok seviyorum' diyor. Sen baldızınla birlikte oluyorsun sonra da beni sevdiğini söylüyorsun. İkisini de süründüreceğim. Yazıklar olsun. başından iki evlilik geçti. İki kızı var. Bakamadığı için devlet yurduna verdi. Ayrıca evlilik vaadiyle de insanları dolandırıyor. Bu kadına çocuklarını kesinlikle geri vermesinler" dedi.

Teyzesi yüzünden eşinden boşanan Sevgi Kendircioğlu da, "Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı. Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?" diyerek tepkisini dile getirdi. Suçlamaları kabul etmeyen Gülsüm Köksal ise "Bana iftira atıyorlar. Adımı karalamak istiyorlar" diyerek kendini savundu.

Sabah

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