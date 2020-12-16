İkiz bebeklerini ayırt edebilmek için dövme yaptırdı

Jack ve Adam adındaki ikizlerin annesi, Reddit okuyucularını, erkek bebeklerini birbirinden ayırmanın benzersiz yöntemiyle ikiye ayırdı.

Anne sosyal medyadan bu itirafı duyurunca çok fazla tepki aldı.

Reddit forumunda yazan bir kadın, 'Çocuğuma doktor tavsiyesi altında tıbbi olarak dövme yaptırdım. İkizlerden biri bir rahatsızlıkla doğdu ve her ay enjeksiyon yapılmasını gerektirecek bir sağlık sorunu vardı. Bir gün iğneyi Jack yerine Adam'a yaptık. Neyse ki iki bebeğe de bir şey olmadı ama bu durum bizi bir hayli üzdü. Bu durumu anlattığımız doktor bebeklerden birine tıbbi dövme yaptırdık' dedi.

'Çocuklarımın karışma riskini ortadan kaldırdım'

Bebekleri Jack ve Adam'ı ayırt edebilmek için Jack'in kulak memesine bir çil büyüklüğünde bir dövme yaptıran aile, bu dövmenin 2-3 yıl içinde kaybolacağını, çocukların karışma endişesinin böylece ortadan kalktığını ifade etti.

Anne, 'doktorun önerdiği gerekli önlemleri aldığıma inanıyorum ve dövme güneşe maruz kaldığında ve büyüdükçe solacak. Beş yaşına geldiğinde muhtemelen görünmeyecek veya solmuş bir çil gibi görünecek. Ancak birçok kişiden tepki alıyorum. Bebeğinizin sağlık sorunu var. Yapmanız gereken bir iğne var ve onları karıştırıyorsunuz. Siz olsanız ne yapardınız?' diye soruyor.





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Destekleyenler de oldu

Bazıları annenin yaklaşımını sorgulamasına rağmen, çoğu insan destekleyici oldu. Birkaç kişi çocuğun vücudunu değiştirmek konusunda ileri gidildiğini düşünürken, birçok kişi, 'bir tıp uzmanından tavsiye aldınız ve çocuğunuzun güvenliği için eşinizle karar verdiniz. Bunda kesinlikle yanlış bir şey yok, özellikle çok küçük bir şey için' dedi.







