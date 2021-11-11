İkiz bebeklerini sezaryenle almışlardı... Farma hayatını kaybetti!
Batman'da ikiz çocuklarına 8 aylık hamile olan 29 yaşındaki Fatma Doğan, koronavirüse yakalandı. Durumu ciddileşen genç anne adayı entübe edilmeden önce biri kız biri erkek ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Bebeklerine kavuşamadan entübe edilen Doğan, hayatını kaybetti.
11 Kasım 2021, Perşembe 14:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Batman'dan kahreden haber geldi. Koronavirüse yakalanan 8 aylık Fatma Doğan, entübe edilmeden doğurduğu ikizlerine kavuşamadan hayatını kaybetti.
Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde yaşayan 2 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Fatma Doğan, yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalandı. Durumu kötüleşince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, burada tedaviye alındı.
Durumu ağırlaşan Doğan'ın biri kız biri erkek, ikiz bebekleri sezaryenle alındı. İkizler yeni doğan servisinde kuvöze konulurken, entübe edilen Doğan, dün yaşamını yitirdi. Doğan'ın ölümü büyük üzüntüye neden olurken, ikizlerden kız olanına annesinin adı verildi.
İkizler aileye teslim edilirken, yeni doğan bebeklerini görmeden hayatını kaybeden Fatma Doğan, Demirlipınar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.