İkiz çocuk doğum oranları yükseliyor

Tüp bebek gibi üremeye yardımcı tıbbi teknikler, ikiz doğum oranını 1980'lerden bu yana üçte bir oranında artırdı.

'Human Reproduction' dergisinde yayımlanan küresel bir araştırmaya göre, ikiz doğumların sayısı hiç olmadığı kadar yüksek ve bu sonuca dünyanın tüm bölgelerinden karşılaştırmalarla varıldı.

Araştırmacılar, 165 ülkeden 2010-2015 arası ikiz doğum oranları hakkında bilgi topladılar ve bunları 1980 ile 1985 arasındaki oranlarla karşılaştırdılar.

Her 1000 doğumdaki ikizlerin oranı şu anda en yüksek Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülüyor. Dünya çapında ise 1000 doğumda ikiz bebek doğum oranı 9'dan 12'ye çıkmış durumda.Uzmanlar, Afrika'daki ikiz doğum oranlarının her zaman yüksek olduğunu ve son 30 yılda nüfus artışından dolayı çok fazla değişmemiş olabileceğini kaydediyor.

Afrika ve Asya, şu anda dünyadaki tüm ikiz doğumlarının yaklaşık % 80'ini oluşturuyor. Oxford Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Profesör Christiaan Monden, bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Afrika'da ikiz doğum oranı çok yüksek çünkü burada çift yumurta ikizlerinin sayısı çok fazla. "Bu, büyük olasılıkla Afrika nüfusu ile diğer popülasyonlar arasındaki genetik farklılıklardan kaynaklanıyor."

Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya ülkelerindeki ikiz doğum oranları da artıyor ve 1970'lerden beri tıbbi yardımla üremenin artan kullanımı - tüp bebek, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, suni döllenme, ovarsan gebelik - ana sebebi oluşturuyor.

Bu tekniklerin tümü çoklu doğum olasılığını artırıyor.



