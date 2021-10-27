İkiz kardeş hakemler aynı maçta görev aldı
Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur karşılaşmasında Adanaspor’un sahasında Adıyaman FK’yi 2-0 yendiği maçta müsabakanın orta hakemliğini Batuhan Gültek, yan hakemliğini ise ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.
27 Ekim 2021, Çarşamba 00:56 Son Güncelleme:
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Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur mücadelesinde sahasında Adıyaman FK’yi konuk etti. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken karşılaşmanın iki hakemi arasındaki bağ dikkat çekti.
Orta hakem Batuhan Gültek’in yan hakemliğini ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.
Can ÇELİK / ADANA (DHA)
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