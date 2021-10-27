Futbol İkiz kardeş hakemler aynı maçta görev aldı

İkiz kardeş hakemler aynı maçta görev aldı

Futbol

İkiz kardeş hakemler aynı maçta görev aldı

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur karşılaşmasında Adanaspor’un sahasında Adıyaman FK’yi 2-0 yendiği maçta müsabakanın orta hakemliğini Batuhan Gültek, yan hakemliğini ise ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 00:56 Son Güncelleme:
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Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur mücadelesinde sahasında Adıyaman FK’yi konuk etti. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken karşılaşmanın iki hakemi arasındaki bağ dikkat çekti.

Orta hakem Batuhan Gültek’in yan hakemliğini ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

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