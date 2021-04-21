Türkiye İkiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü bekçilerin dikkati ile yakalandı

İkiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü bekçilerin dikkati ile yakalandı

Türkiye

İkiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü bekçilerin dikkati ile yakalandı

İzmir'de hükümlü olduğu için ikiz kardeşinin kimliğini kullanan kişi bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde ikiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen, hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bekçi ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bekçi ekibi, Bayraklı İZBAN durağında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Sorgulama için kimlik isteyen ekibe E.Y. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanını veren kişinin davranışlarından şüphelenen bekçiler, bu kişiyi parmak izi tespiti için emniyete götürdü.

Emniyette yapılan incelemede şüphelinin E.Y. olduğu ve ikiz kardeşinin nüfus cüzdanını kullandığı belirlendi.

Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA

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