İzmir'in Bayraklı ilçesinde ikiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen, hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bekçi ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bekçi ekibi, Bayraklı İZBAN durağında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Sorgulama için kimlik isteyen ekibe E.Y. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanını veren kişinin davranışlarından şüphelenen bekçiler, bu kişiyi parmak izi tespiti için emniyete götürdü.

Emniyette yapılan incelemede şüphelinin E.Y. olduğu ve ikiz kardeşinin nüfus cüzdanını kullandığı belirlendi.

Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA