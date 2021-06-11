İkizini timsahın ağzından çıkardı!

İngiliz ikiz kardeşler Melissa ve Georgie Laurie (28) Meksika’da tatildeydi. Puerto Escondido bölgesinde yüzerken Melissa, timsah saldırısına uğradı. Melissa’yı suda hareketsiz bir şekilde bulan Georgie, bu sırada tekrar saldıran timsahı yumruklarıyla uzaklaştırdı. Timsahın dişlerinin arasından kurtardığı Melissa’yı tekneye taşıdı.

HAYATİ İLKYARDIM

Bu sırada kuş gözlemcisi bir grubu gezdiren bir başka turun rehberi Gerardo Escamilla Perez, çığlıkları duyup yardıma koştu. Yaralanan iki kardeşe de hayati ilk yardımı o uyguladı. İkizler hastanede. Durumu ağır olan Melissa, saldırıdan günler sonra gözlerini açtı. Ancak konuşamıyor. İkizlerin katıldığı turdaki rehberin lisanslı olmadığı ortaya çıktı.