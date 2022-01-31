İkizinin yerine 20 yıl yattı

ABD’nin Chicago kentinde Kevin Dugar (44), bir cinayetle suçlanarak 2003’te hapse atıldı. 54 yıl ceza aldı. Kevin suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak olay yerinde kendi DNA izleri vardı. Kevin, ikizi Karl Smith’in yaptığını düşündü, ona sordu ama Karl reddetti. O tarihe kadar zaman zaman başları belaya girdiğinde birbirleri için suçu üstlendikleri olmuştu. Kevin, “O yapsa yine söylerdi” diye düşündü. Ta ki 2016’da aldığı bir mektuba kadar. Mektupta Karl, cinayeti işlediğini itiraf etti.

'KAYBEDECEK BİR ŞEYİ YOK'

Kevin önce ne yapacağını bilemedi, yanıt vermedi. Karl, bir mektup daha yolladı. İtiraf mektubu mahkemeye sunuldu. Ancak davanın yeniden görülme isteği 2018’de reddedildi. Çünkü Karl, 2008’de bir başka cinayet suçundan 99 yıl hapis cezası almıştı. Savcı, “Kevin’ın kaybedecek bir şeyi yok” diyerek itiraz etti. Hakim ikizlerin duygusal davranma ihtimali olduğunu ve Kevin’in suçu üstlenmeye çalıştığını söyledi. Ancak karar bozuldu. Kevin, yaklaşık 20 yıl sonra önceki gün serbest kaldı.





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