İkizler burçlarının doğum günü kutlu olsun!





Yeni bir haftadan hepinize sıcak bir merhaba sevgili Posta okurları,

Güneş’in burçlarda transitini anlattığımız serimizde sıradaki burcumuz İkizler. 20 Mayıs Perşembe günü Güneş’in İkizler burcu transiti saat 22.36’da başlayacak.

Zodyak’ın 3. burcu olan İkizler, hava grubunun ilk burcudur. Yöneticisi Merkür gibi, zekâ ve zekâ oyunlarını, güzel ve özlü sözleri, her türlü iletişimi, eğitimi anlatır.

İkizler burcu mitolojisi

İkizler burcunu Yunan mitolojisinde ikiz kardeşler Castor ve Pollux temsil eder. Castor ölümsüz ama Pollux ölümlüdür. İki kardeşin atıldığı bir macerada Pollux hayatını kaybeder. Kardeşini çok seven Castor, Tanrı Zeus’tan kardeşini diriltmesini ister. Bu sevgiden çok etkilenen Zeus, Castor’un ölümsüzlüğünü iki kardeşe paylaştırır ama ikilinin biri zamanının yeryüzünde geçirirken, diğerinin yeraltında geçirmesini şart koşar. İkizler burcunun değişkenliği ve şartlara adapte olabilme gücü buradan kaynaklanır. Daha sonra iki kardeşin birbirine sevgisini ve bağlılığını gören Zeus onları gökyüzüne ikiz yıldızlar olarak yerleştirir.

İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür, Yunan mitolojisinde Hermes’tir. Hermes Zeus tarafından tanrıların habercisi olarak görevlendirildiğinden haber taşıyan, bilgi veren kimliği ile tüm mitolojik hikâyelerde ön plana çıkar. Aynı zamanda muziptir ve oyun oynamayı, kandırmayı çok sever. Özellikle el oyunlarında çok beceriklidir. İkizler burcu da elleri yönetir. Hermes, sanat ve müzik ile de yakından ilgilendiğinden bu burçta doğanlar müzikten hoşlanıp, güzel sesleriyle şair veya şarkıcı olabilirler.

Güneş İkizler burcunda kendini nasıl ifade eder?

Astrolojide kişiliğimizi ifade eden gösterge olan Güneş, İkizler burcunda değişken bir yapı çizer. İletişime istekli, entelektüel, interaktif bir kişilik sergiler. Mantıklı, akılcı bir yaklaşımla ve kolay adapte olan yapısıyla dikkat çeker ama dikkatini bir konuda uzun süre tutmakta zorlanabilir. Dışa dönük yapısıyla çok kolay arkadaş olabilir. Sosyaldir. Gezmeyi ve yeni yerleri keşfetmeyi özellikle yeni insanlar tanımayı ister.

Güneş’in İkizler burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 20 Mayıs-21 Haziran arası seyahat edeceği İkizler burcunun yükselen burcumuza göre etkilerine bakacak olursak;

Yükselen Koç: Güneş 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya yakın çevreniz ve iletişim ile ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Boğa: Güneş 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen İkizler: İkizler yükselen burcunuz olduğu için kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkıp aydınlanabilir.

Yükselen Yengeç: Güneş 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları ayrıca sağlığınız ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Aslan: Güneş 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem başlayabilir.

Yükselen Başak: Güneş 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Terazi: Güneş 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla yapılan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Akrep: Güneş 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirleriniz, banka ve kredilerle ilgili konular hayatınızda ön plana gelebilir.

Yükselen Yay: Güneş 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Oğlak: Güneş 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz, varsa çalışanlarınız ve sağlığınızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Kova: Güneş 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Balık: Güneş 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konularda ön plana çıkabilir.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

“Bütün ümidim gençliktedir.” M.K. Atatürk

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum.