Tebrikler! Gerçek bir Bebek Einstein doğurdunuz. İkizler çocukları, dahi bir dokunuşla doğarlar. Erken konuşabilir veya okuyabilir ya da nadir bir yeteneğe sahip olabilirler. Durum ne olursa olsun, bir İkizler bebeği etrafınızda gezinirken hayat sıkıcı olmaz.

Doğal olarak meraklı olan İkizler bebekleri ya da çocukları, görünürde her şeye dokunmak isteyecekler. Ekstra bebek önlemi iyi bir fikir olabilir. Elektrik prizlerini kapatın!

İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen bu konuşkan çocuklar kendileriyle veya hayali bir arkadaşla konuşabilir ve bazı durumlarda ebeveynlerinin dilini konuşmayı öğrenmeden önce kendi dillerini bile geliştirebilirler.

İkizler burcu bebekleri ve çocuklarında dikkat edilmesi gerekenler

* İkizler çocukları gelişmiş teknik yeteneklere sahip olma eğilimindedir. Birçoğu bilgisayarlarda iyidir, ancak dikkat edin video oyunlarına bağımlı olabilirler. Onlara müzik aletleri gibi uygulamalı oyuncaklar verin. Ayrıca dedektif kitleri veya kimya setleri gibi bilimsel oyuncakların keyfini çıkaracaklar.

* Onlara bir yabancı dil öğretin. iletişimin işareti olan İkizler çocukları, yeni dilleri diğer çocuklardan daha kolay öğrenir.

* Drama dersleri, başkalarını taklit etmekte harika olan İkizler çocukları için doğal bir seçim olacaktır.

* İkizler çocukları sosyal bir ortamda gelişirler. Kendi yaşlarına yakın çocuklarla olmayı tercih ederler, bu yüzden onları mümkün olduğunca erken okul öncesi ve oyun gruplarına yazdırın.

İkizler burcu çocuğu olan ebeveynler için ipuçları

* “Neden” sorusuna daha iyi bir sebeple cevap vermeye hazır olun. Bu keskin zekalı çocuklar “çünkü öyle” cevabını kolay bir cevap olarak kabul etmeyecekler. Bununla birlikte, mantığa iyi yanıt verirler ve kuralların mantığını açıkladığınızda anlayışlı davranırlar.

* Tutarlı olun. İkizlerin “iki farklı yüzü” olduğu için çoğu zaman kararsız kalabilirler. Sağlam, kararlı ve istikrarlı olan ebeveynler, İkizler için kararsızlıktan vazgeçmesi ve bir sonuç çıkarması için güvenli bir alan sağlayabilir.

* Alternatif eğitim almayı düşünün. İkizler burcu çocuğunuz bir konuda harika yetenekler sergileyebilir. Bu duyarlı, endişeli çocuklar genellikle diğer çocuklara göre huzursuzdur. Eğitimleri için alışılmadık yolları keşfedin.

* Onların pempe yalanlarını gözden kaçırmayın. Bu kurnaz çocuklar kelimelerle nasıl manipüle edebileceklerini biliyorlar. Onlara kelimelerinin gücünü öğretin ve gerçeği, tüm gerçeği ve sadece gerçeği anlatmaya teşvik edin.

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