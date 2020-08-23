İkizler burcu taşları

İkizler burcunun geleneksel doğum taşları: Mavi dantel akik ve turmalin

Mavi dantel akik: İkizler burçlarının iletişim kabiliyeti oldukça yüksektir. Dantel akik iletişimde zorlanan, sesini çıkaramayan veya konuşmasıyla etkilemek isteyen kişiler için yararlıdır. Konuşurken kendine güven ve cesaret verir. Bu taş başkalarının görüşlerinden çekindiği veya kendinden kuşku duyduğu için ifade güçlüğü çekenlere de faydalı. Aynı şekilde susmasını bilemeyen 5. boğaz çakrası için çok fazla enerji harcayanlar için de ideal. Uzun bir zaman kendine bile söyleyemediği doğrulardan kaçan ve bu yalana inanıp gerçeği kaybeden kişilere dantel akik taşı kullanmasını önerebilirsiniz. Sır tutamayan kimselerin, iletişimde güvenin kutsallığını anlayıp buna saygı duymalarına yardımcı olur. Eğitim verenler veya konuşmacılar, öğretmenler veya sürekli net ve anlaşılır biçimde konuşması gerekenler için mükemmel bir taştır.

Mavi turmalin: Olumsuz enerjiyi boşaltmanıza yardımcı olur ve dağılmanızı ya da sürüklenme eğiliminizi dengeler. Odaklanmanızı ve ayaklarınızı yere basmanızı sağlar.

İkizler burcunun ritüel taşları: Melek Aura Kuvars, Yeşil Apofilit, Turmalin, Angelit, Krizokol, Havlit, Kaplan gözü, Akuamarin, Mavi Dantel Akik, Turkuaz, Mavi Kalsit, Serafinit

Turkuaz: Bazı zamanlarda kendi içinize bakabilmeniz, sessiz kalabilmeniz, sezgilerinizi takip edebilmenize yardımcı olacaktır. Aceleci karar alma veya fazla düşünmeden aklındakini hemen söyleme tabiatını da dengelemeye yardımcı olaur.

Serafinit: Sakinleşmeye, dinginleşmeye, iç dünyaya dönebilmeye, sezgileri takip edebilmeye, ruhsal iletişimi sağlayacak kanallar açmaya yardımcı olur.

Akik: İkizler burcunun en belirgin özelliklerinden biri fikir ve karar değişiklikleridir. Bu esnek düşünebilme ve farklı fikirlere de açık olabilme açısından son derece olumlu bir durum. Ama bazen sık fikir değiştirmenin olumsuz sonuçlarını da görebiliriz. Ya da bazı zamanlarda gerçeklerden uzaklaşabilir, olayları olmasını istediğimiz şekliyle anlatabiliriz. Akik, kendinizi daha doğru ve gerçekçi biçimde ifade edebilmenize yardımcı olur. Taşlaşmış ağaç, Mavi Kuvars ve Apofilit de gerçeklerde kalmaya, ayağı yere basmaya, olayları daha doğru ve net tanımlamaya yardımcı olur. İletişim becerilerini duyguların dışa vurumu açısından kullanabilme yeteneğini arttırmak, diyaloglarda veya kendini ifade etme konusunda önemli bir avantaj sağlayabilir.

Angelit: Duygusal dışa vurumu destekleyen bu taş, kaplan gözü ile birlikte kullanıldığında dış dünyada kendini daha güçlü ifade etmeye destek verir.

Akuamarin: Zihinsel anlamda sürekli yoğun ve meşgul olmak yoruyorsa, akuamarin kullanmak zihni sakinleşmeye ve berraklaştırmaya yardımcı olur.

Havlit: Zihne sükûnet kazandıran bir diğer taş. Uyku problemi çekiyorsanız da bu taşı kullanabilirsiniz.

Melek Aura Kuvars: Fiziksel alanla çok fazla bağlantı içerisinde olduğunuzda, kendi iç dünyanızla ve sezgilerinizle bağlantınız zayıflar. Melek Aura Kuvars böylesi dönemlerde ruhsal yönünüzle bağlantı kurmanıza yardımcı olur.