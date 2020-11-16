Ay İkizler burcu ve kristalleri

Ay burcu, duygusal hayatımızın yönünü gösterir. Hayata karşı içgüdüsel olarak verdiğimiz tepkiler Ay’ın haritamızda bulunduğu burçla alakalıdır.

İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur.

Ay, İkizler burcunda ise...

Ay kristalleriniz Melek Aura Kuvars ve Beyaz Apofilit: Sürekli zihinsel anlamda aktif olmak sizi yorabilir, stres hissetmenize sebep olabilir. Zihninizi sakinleştirmekte zorlandığınız zamanlarda Beyaz Apofilit kullanmak faydalı olabilir. Bu taş aynı zamanda dünyasal ile ve ruhsal olan arasında bağ kurabilmenize yardımcı olur. Kendi iç dünyanıza erişebilmenizi sağlar. Böylelikle sezgisel yönlerinizi fark edebilir, sezgileriniz sayesinde karşılaştığınız sorunların ve kafanızdaki soruların doğru cevaplarını bulabilirsiniz.

Mavi Selenit: Zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olacak taşlardan biri.

Kırmızı Jasper: Zihniniz sürekli meşguldür ve birçok farklı yöne dağılmaya yatkındır. Bu da performansınızın gereksiz yere farklı alanlara bölünmesine sebep olur. Böylesi dönemlerde Kırmızı Jasper, odaklanma kabiliyetinizi arttırır, gereksizce dağılmanın önüne geçebilirsiniz. Bu da dağılmadan odaklandığınız konularda başarılı sonuç alma şansınızı arttırır.

Mavi Kalsit: Duygusal yönlerinizi ortaya çıkarma konusunda çok başarılı olmayabilirsiniz. Odak noktanız daha ziyade rasyonel ve akla uygun iletişim kurma yönündedir. Her şeyi mantık yoluyla anlamaya ve anlatmaya eğilimlisinizdir. Duygusal yönlerinizi yeterince fark etmeyebilir, başkalarının sizde gördüğü duygusal yönleri kendinizde göremeyebilirsiniz. Mavi Kalsit hem derin duygularınıza ulaşmanıza yardımcı olur, hem de duygularınızı başkalarına ifade etme konusunda destekleyici çalışır. İlişkiler konusunda çok derin veya duygusal bağ kurmaya yatkın bir yapınız yoktur.

Pembe Kuvars: Bir ilişkiye bağlanma konusunda kendinizi zayıf hissedebilirsiniz. Pembe Kuvars, bir ilişkiye bağlanmanız konusunda sizi destekleyebilir. Duygularınıza ulaşmanızı ve onları başkalarına ifade etmenizi kolaylaştırabilir.

Karnelian ve Magnetit: Zihniniz, önemli veya önemsiz konuları ayırt etmeksizin her alana kayma eğilimi gösterir. Bazen, o anda aslında hiç ihtiyacınız olmayan bir konuda bile düşünebilir, zihninizi gereksizce meşgul edebilirsiniz. Karnelian ve Magnetit bir aradayken zihninizi odaklamanıza yardımcı olur.

Sitrin: Çok yönlü bilgiye sahip olmanız harikadır. Bu yönünüz pek çok insanın hoşuna gider. Ama bazen bilgileriniz demlenmiş, yerli yerine oturmuş gözükmeyebilir ve bazı zamanlarda bildiklerinizi aktarırken onay alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Böylesi dönemlerde Sitrin kullanmak isabetli olabilir. Böylelikle kendinize ve bilginize olan güveniniz artar ve onay görme ihtiyacınız azalır.

Mavi Topaz: Bazı zamanlarda kendinizi çok donanımlı ve bilgili göstermek ihtiyacı hissedersiniz. Bu yüzden bilginizin sınırlarını aşan konuşmalar yapmaya kalkışabilirsiniz. Böyle dönemlerde hakikatlerden uzaklaşmaya başlayabilirsiniz. Mavi Topaz sizi gerçeklere odaklar ve boyunuzun üzerinde ya da yanlış bilgi paylaşmaktan uzaklaştırır.

Shungite: Aslında kendi derinlerinize inerek, kendi hakikatinizi hatırlayabilir ve bundan bahsedebilirsiniz. Shungite kendi hakikatinizi keşfedip ortaya çıkarmanıza ve ifade etmenize yardımcı olur.

Dumanlı Kuvars: Yanlış düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı olur.

Rodokrosit: Çocuk ruhlu ve her zaman genç kalmak isteyen bir mizaca sahipsinizdir. Bu sizi her zaman genç ve hareketli tutan bir özelliğinizdir ve çoğu kez etrafınızdaki kişilerin size imrenmesine sebep olur. Öte yandan, bu yönünüz duygusal anlamda olgunlaşmanızın önünde bir engel de oluşturur. Rodokrosit duygusal anlamda olgunlaşmanıza yardımcı olur.

Apofilit: İkizler burcundaki Ay’ınız bilgi ile beslenir. Öğrenmek sizin için vazgeçilmezdir ve her zaman öğrenci olarak kalmaya bayılırsınız. Öğrendikleriniz bazen yüzeyde kalır ve onları içselleştirmekte, hayatınıza gerçek anlamda katmakta zorlanabilirsiniz. Apofilit etrafınızdan aldığınız her türlü bilgiyi içselleştirmenize, kendi hakikatinizle harmanlamanıza yardımcı olur. Meditasyon yapmak zorlandığınız şeylerden biri olabilir zira zihninizi sakinleştirmeniz, durdurmanız hiç de kolay değildir.

Melek Aura Kuvars: O her zaman aktiftir ve sürekli iletişim kurmaya meyillidir. Melek Aura Kuvars meditasyon ve merkezlenme çalışmalarında kullanabileceğiniz bir taştır.

Selenit: Kendi içinizde merkezlenmeniz açısından en azından bir müddet için zihinsel aktiviteyi sakinleştirir. Meditasyon çalışmasına sizi hazırlayabilir.

Duygusal destek veren kristalleriniz: Mavi Kiyanit, Akuamarin, Yeşil Aventurin, Larimar, Mavi Selenit, Mavi Topaz, Selestit, Mavi Turmalin (İndikolit), Kalsit, Karnelyan, Çeriot, Rodonit, Mavi Kalsit, Mavi Safir, Obsidiyen, Sugulit