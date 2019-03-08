Cumartesi günleri Kanal D'de ilgiyle izlenen İkizler Memo-Can dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Osman'ın ortadan kaybolmasıyla birlikte başta Melek olmak üzere aile bireyle telaşta...

Osman'ı bulamazlarsa genç adamın böbrekleri alınacak. İkizler ise Osman'ı bulmak için iş başında... Ve bunu da başarıyorlar ama kendilerini de tehlikeye atıyorlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İkizler Memo - Can 15. Bölümde, Sahaf Kerem, Melek’ten çok etkilenmiştir. Melek de bu yeni yabancının desteğinden hoşnuttur. Onur ise bu durumu çok kıskanır!

Onur, Melek'i Kerem'den kıskanmaya başlıyor! Kısa süre önce Kerem'le tanışan Melek, onun ilgisi karşısında kendini iyi hisseder. Kerem, günden güne Melek'le daha da yakın olmak için elinden geleni yapar. Melek ve Kerem'in sık sık görüşmesi ise Onur'u rahatsız eder. Onur bu arkadaşlığı desteklemez ve Memo'dan yardım ister.

Melek kağıt toplamayı bırakmaya karar verir. Artık kitap alıp satacaktır. Bu konuda ona Sahaf Kerem yardımcı olur.

Öte yandan Osman bir deodorant firmasının reklam yüzü olarak seçilir. Yaren reklam çekiminde kıskançlık yapıp seti karıştırır.