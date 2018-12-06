İkizler Memo-Can 7. bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. 7. bölümde Memo'nun Mahmut'tan alacağı intikam eğlenceli anlar yaşatacak. Melek'in yeni kıyafetler giyip büyülediği bölümde Ünal ie yakınlaşması herkesi şaşkına çevirirken Ünal'ın eski sevgilisinin hareketi Melek'in ölümle burun buruna gelmesine neden olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Memo'nun yaptığı bir plan mahalleyi birbirine katıyor! Mahmut, Yaren’in çiçek tezgahında Osman’la görüştüğünü görünce tüfeğine davranır. Ancak, vurduğu Osman değil bir başkasıdır. Şarkıcı Aysel’in korumalığını yapan Osman yeni giyim tarzı ve kullandığı arabayla mahallede dedikodu konusu olur. Yaren bu durumdan hiç hoşnut değildir ve Osman’la araları açılır.

Melek, Onur’dan çok etkilenmektedir. Ancak, mahallede bir hayranı daha vardır.

Çiğdem’in kuzeni Zeynep bir süreliğine mahalleye gelir. Memo’nun, Zeynep’e ilgi göstermesi Çiğdem’in hiç hoşuna gitmez. Memo, Karadul Neriman ve Mahmut için bir plan yapar. Bu plan mahalleyi birbirine katacak türdendir.