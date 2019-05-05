İkizleri traktör faciası ayırdı! 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan tarım işçilerinden 1’i öldü, 4’ü yaralandı. Kazada ölen gencin, römorkun altında kalan 19 yaşındaki ikizlerden biri olduğu öğrenildi
Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladaki yonca balyalarını yüklemek için istifleyen Şahap Çakır, Öner Çimen, Utku Çimen, Aşkın Abilyontlu ve ikizi Şahin Abilyontlu, traktörün römorkunun piminin çıkması üzerine devrilen römorkun altında kaldı.
Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin Abilyontlu’nun (19) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)