İkizlerin yağmur sevinci

Başak Sayan, paylaştığı fotoğraf ve videoların altına şu notu düştü:

"Herkese günaydın... Bu sabah hafif başlayan yağmur şiddetli bir sağanağa dönüşürken bizim bebeler nasıl coştu anlatamam. Bir kez daha minik şeylerden nasıl mutlu olunacağını hatırladım sayelerinde.Bizim sabahımız yağmurun altında sırılsıklam olarak sevinç çığlıkları eşliğinde dans edip oynayarak geçti. Umarım sizlerinki de en az bizimki kadar güzel geçmiştir. Herkese içindeki çocuğu hatırlayacağı bir gün dilerim..."