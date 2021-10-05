İklim değişikliği nedeniyle Dünya artık daha karanlık

Geophysical Research Letters'da yayınlanan son bilimsel çalışma, iklim değişikliğinin dünyanın atmosferi üzerinde yarattığı bir etkiyi daha ortaya çıkardı.

Bu çalışmanın sonucuna göre Dünya, artık daha az 'yansıtıcı' hale geldi. Bu durum ise dünyanın artık eskiye göre daha 'Karanlık' olduğu anlamına geliyor.

Araştırmacılar yaptıkları gözlemlerin sonuçlarını aktardıkları makalelerinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "1998-2017 yılları arasında Büyük Ayı Güneş Gözlemevi tarafından günlük, aylık, mevsimsel, yıllık ve on yıllık dönemler halinde yapılan ve modern fotometrik teknikler kullanılarak yapılan gözlemlere göre, kademeli olarak gerçekleşen ancak iklimsel olarak oldukça belirgin bir sonuç elde ettik. Buna göre yerkürenin 'yansıtabilirlik' oranı son 20 yıllık verilere dayanarak ~0.5 W/m2 oranında azaldı."

Dünyanın yansıtıcılığı, iklim konusunda öncül belirleyicilerden birisi. Çünkü iklimsel değişikliklerin solar (güneş) yoğunluk, yansıtabilirlik ve sera gazı yalıtımıyla doğrudan ilgisi bulunuyor.