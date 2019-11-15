İklim değişikliği ölümcül virüs yayıyor

Kuzey Kutup bölgesinde eriyen buzullar ölümcül virüsün yayılmasına yayılmasına neden oluyor. Özellikle bu virüs Atlantik’in kuzeyinde yer alan su samurlarının ve fok balıklarının ölmesine neden oluyor.

Virüs on yıldır deniz memelerinde görülüyor

Phocine distemper adındaki bu virüs 10 yıldır deniz memelilerinin ölmesine neden oluyor. 2002 yılında Atlantik’in kuzeyinde binlerce fokun ölümüne yol açtı. İki yıl sonra uzmanlar, Alaska’daki su samurlarının bu virüse maruz kaldığını tespit etti.

Peki, bu virüs nasıl yayılmaya başladı?

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi Davis Veteriner Fakültesi’nden bir ekip, enfekte olan Avrupalı fokların, buzulların erimesi sonucu oluşmuş kanallar aracılığıyla Rusya’nın kuzeyi ve Kaliforniya’nın kuzeyi boyunca seyahat ettiğini saptadı.

Uzmanlara göre buzul seviyesindeki bu ‘tarihi’ değişim Kutuplara ve yarı Arktik bölgelerde yaşayan fokların daha önce hiç bulunmadıkları bölgelere gitmesine yol açtı. Ekibe göre PDV’nin Kuzey Büyük Okyanus’ta görülmesinin sebebi bu yolculuk olabilir.

Dr. Tracey Goldstein, “Buzullardaki kayıp, denizdeki vahşi yaşamı yeni habitatlar aramaya itiyor, fiziksel bariyerleri kaldırıyor böylece hayvanların hareket etmesi için yeni yollar açılıyor. Hayvanlar hareket ettikçe ve diğer türlerle karşılaştıkça, potansiyel yıkıcı etkileri olan yeni bulaşıcı hastalıkları geçirme ihtimallerini beraberinde taşıyorlar” dedi.Hayvanların dolanımlarına ait 2001 ve 2016 yılları arasında kaydedilen verileri inceleyen uzmanlar, söz konusu virüsün 2003’te Kuzey Büyük Okyanus’ta görüldüğünü, 2009’da da zirve yaptığını tespit etti. Bu zirve, Kutuplardaki buzulların daha hızlı eridiği zamana denk geliyor.

Salgının 30 bin kadar fokun ölümüne yol açtığı belirtiliyor.Araştırmayı kaleme alan uzmanlardan Elizabeth VanWormer, buzulların erimeye devam etmesi PDV’nin yanı sıra pek çok mikrobiyal patojenin okyanuslar boyunca yayılabileceği uyarısında bulundu.





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