İklim değişimi fokların yetersiz beslenmesine neden olacak

Yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin foklar gibi Kuzey Kutbu avcılarının beslendiği balık stoklarını tüketeceğini, balıkların boyutlarının daha da küçüleceğini ve fokların besin için daha fazla avlanmak zorunda kalacaklarını ortaya çıkardı. Kanada'nın Hudson Körfezi'ndeki balık sayısının ve boyutlarının azalması, 2025 yılında hız kazanacak. Morina balıklarının sayısı yüzde 18 ila 35 arasında düşecek ve kum yılan balığı 45 ila 85 arasında azalacak. Bu türlerin vücut boyutları da giderek küçülecek. Foklar daha az besin için daha fazla avlanmak zorunda kalacak.

Atmosferimiz, karbondioksit ve metan gibi sera gazlarından etkilenmeye devam ederse, dünyadaki tüm balık türlerinde küçülme yaşanacağı ön görülüyor.