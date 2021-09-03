İklim değişimi fokların yetersiz beslenmesine neden olacak
Kanada’daki araştırmalara göre fokların avlandığı morina balığı yüzde 18-35, kum yılan balığı da yüzde 42-85 oranında azalacak. Boyutları da küçülecek. Bu durum fokların yetersiz beslenmesine yol açacak. Uzmanlar, bu gelişme için 'Ekosistemde tek bir canlının dengesinin bozulmasının tüm canlıları nasıl etkilediğinin kanıtı' diyor.
03 Eylül 2021, Cuma 07:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin foklar gibi Kuzey Kutbu avcılarının beslendiği balık stoklarını tüketeceğini, balıkların boyutlarının daha da küçüleceğini ve fokların besin için daha fazla avlanmak zorunda kalacaklarını ortaya çıkardı. Kanada'nın Hudson Körfezi'ndeki balık sayısının ve boyutlarının azalması, 2025 yılında hız kazanacak. Morina balıklarının sayısı yüzde 18 ila 35 arasında düşecek ve kum yılan balığı 45 ila 85 arasında azalacak. Bu türlerin vücut boyutları da giderek küçülecek. Foklar daha az besin için daha fazla avlanmak zorunda kalacak.
Atmosferimiz, karbondioksit ve metan gibi sera gazlarından etkilenmeye devam ederse, dünyadaki tüm balık türlerinde küçülme yaşanacağı ön görülüyor.
BUNLARI DA OKUYUN