İklim krizi arıları öldürüyor

İngiltere'deki University College London'dan (UCL) bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırmaya göre, küresel ısınma Avrupa genelinde yaban arılarının ölmesine sebep oluyor. Araştırmada, Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarında herhangi bir yerde arı bulunma olasılığının 1970'lerden beri yüzde 30 oranında azaldığını belirtiliyor. Arıların yok olmasındaki en büyük neden, giderek tırmanan hava sıcaklığı. Araştırmada, bunun yeni bir bilgi olmadığı, ancak küresel ısınmanın arılar üzerinde sanılandan daha büyük bir etkisinin olduğu ifade ediliyor.

Yaban arılarının besin zincirinde hayati önemi var. Dünya genelinde tüketilen gıdanın üçte biri arıların polenlemesi sayesinde üretiliyor. Bu arıların olmaması halinde pek çok sebze, meyve ve diğer mahsullerin üretilmesi imkansız hale geliyor. Arıların yok olması demek, insan ve diğer pek çok türün gıda krizi yaşaması anlamına geliyor.





Arı ölümleri nasıl durur?

Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF), daha önce yerleşim için kullanılmış olan ama artık kullanılmayan bölgelerin arılar için sığınaklara dönüştürülebileceğini belirtiyor. WWF ayrıca şehirleşme arttıkça, arıları korumak için şehirlerdeki yeşil alanların da artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bazı araştırmacılar polen taşıyan böceklere yaşam alanı sunan doğal yaşam dostu çiftçilik ve bahçeciliğin de olumlu etkisi olabileceğini söylüyor. Bireylerin de kendi bahçelerinde arıların polen taşımasına yardımcı olacak bitkiler yetiştirme ve çimleri uzun bırakarak arılara sığınak sağlama yoluyla sürece katkıda bulunabileceği belirtiliyor.