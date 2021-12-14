İklim krizi bir aileyi yok etti

ABD’de bu yaz Ellen Chung (31) ve Jonathan Gerrish (45) çifti, 1 yaşındaki kızları Miju ve köpekleri Oski ile ulusal parkta kamp yapmak istedi. California’daki Sierra Nevada dağlarında 15 Ağustos’ta yola çıktılar. Ancak araçlarının uzağında ölü bulundular. Bu olay şüpheli sayıldı. Bölgedeki nehirden zehirlenmiş olabilecekleri, gizemli bir gaz sızıntısı veya cinayet ihtimalleri değerlendirildi. Ancak geçen hafta 80 sayfalık rapor yayınlandı. Susuzluktan öldükleri kesinleşti. Yetkililer bebekli, köpekli bir çiftin susuzluğa karşı önlem almamasını tuhaf buldu. Ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Çift, ‘AllTrails’ isimli bir yürüyüş uygulaması kullanıyordu.

PANDEMİ KURBANLARI

Uygulamadaki bilgilere göre Gerrish bu bölgede 2017’de yürüyüş yapmıştı. Durup dinlenecekleri yerleri bildiğini sanıyordu. Ancak öyle olmadı. Çünkü 2018’de iklim krizinin de etkisiyle bölgede büyük bir orman yangını çıkmıştı. Gölgelik alanların çoğu yok olmuştu. Yazları bölgeye öldürücü sıcaklar hakim oluyordu. Yerli halk da o nedenle buradaki yolları kullanmıyordu. Telefon da çekmediği için yardım bulmak imkansız hale geliyordu. Çift, bölgeye yeni taşınmıştı. Pandemi nedeniyle komşuluk ilişkileri gelişmemiş, kimseye kamptan bahsetmedikleri için uyaran da olmamıştı. Tüm bu şartlar zinciri sonucu aşırı sıcak ve buna bağlı susuzluktan öldükleri anlaşıldı.

Ellen Chung, yoga eğitmeniydi. Jonathan Gerrish, sosyal medya uygulaması Snapchat’te yazılım mühendisiydi.