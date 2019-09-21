İklim krizi flamingoları da vurdu
Dünyanın en güzel canlılarından biri olan flamingoların ülkemizdeki uğrak yerlerinden biri iklim krizinin etkisiyle maalesef çöle döndü...
Türkiye’de başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Göller Bölgesi’ndeki Bayındır Gölü, küresel ısınmaya bağlı aşırı sıcak ve yağış azlığı nedeniyle kurumuştu. Aynı sebepler, genişliği 16 kilometre, derinliği zaman zaman 4 metreye ulaşan Yarışlı Gölü’nün de tamamen kurumasına yol açtı.
Bir zamanlar flamingoların yüzdüğü göl, artık çöle döndü.
DHA