İklim krizi kapıda, farkındalığı artıralım

AXA Sigorta, bu yıl 50’inci kez kutlanan 22 Nisan Dünya Günü vesilesiyle iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyayı etkileyen pek çok riskle mücadele anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

İklim krizi 4 yıldır ilk sırada

İnsanlığı tehdit eden pek çok probleme karşı mücadeleyi kazanmak için iklim değişikliği konusunda yol almak gerektiğine dikkat çeken AXA CEO’su Yavuz Ölken, “Zira tüm yollar iklim krizine çıkıyor. Bu konuda hem kurumlar hem de bireyler seviyesinde bu farkındalık ile adımlar atılması gerekiyor. Bizler bilgi ve deneyimlerimizle bireysel farkındalığa katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” dedi.

Bu kapsamda dünya çapında iki bine yakın risk uzmanı ile küresel riskleri tespit ettikleri ve değerlendirdikleri; ‘AXA Gelecek Riskleri’ raporuna dikkat çeken Ölken, “Buna göre iklim değişikliği dört yıldır üst üste ilk sıradaki yerini koruyor. İklim değişikliğinin karşı karşıya olduğumuz en önemli risk olduğu şaşırtıcı değil ancak şaşırtıcı olan iklim değişikliğinin; dünyayı tehdit eden salgın ve bulaşıcı hastalıklardan jeopolitik istikrarsızlıklara kadar uzanan pek çok riske; doğrudan veya dolaylı olarak etki ettiğini yeterince bilmememiz ya da konuşmamamız. Dünya Günü’nün 50. yıl dönümü için iklim konusuna odaklanılmasını hem çok anlamlı buluyorum hem de bu konuda farkındalığı artırmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorum” dedi.



