İklim krizi kuşların boylarını küçülttü

Bilim insanları, Amazonlar’da yaşayan 15 bin kuşun son 40 yıllık fiziksel gelişimini karşılaştırdı. İnsanların ulaşmadığı yerlerde yaşıyor olsalar da bu kuşların iklim krizinden olumsuz etkilendiği belirlendi. Buna göre kuşlar değişen havaya uyum sağlamak için zayıfladı, kanatları da genişledi. Her 10 yılda ortalama ağırlıklarının yüzde 2’sine kadar kaybettiler.

KİLO VERDİLER

Örneğin motmot türü, 133 gramdan 127 grama düştü. Kanat uzunlukları yüzde 1 arttı. Bu sayede havada daha uzun kalabildiler ve kendilerini serin tutabildiler. Uzmanlar, “İnsanların yere attıkları bir çöp bile ekosistemin en uzak köşesindeki canlıların yaşamlarını etkiliyor” dedi.