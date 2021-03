İklim krizi nedeniyle alerjilerin şiddeti yüzde 60 artabilir

Yeni bir polen tahmin sistemi, iklim krizinin gelecekteki alerji mevsiminin şiddetini yüzde 60 artırabileceğini ortaya çıkardı. Başka bir sitem ise çim poleninin şiddetini aylar öncesinden tahmin edebiliyor. Bu tür sistemler, sağlık uzmanlarının alerji vakalarındaki artışa ya da alerjiye bağlı astım nedeniyle hastaneye gelecek hastalara karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Mevsimsel polen tahminleri, özellikle yurt dışına seyahat edecek olan saman nezlesi hastalarının, alerji mevsiminden kaçınmasını sağlayabiliyor.

HER 4 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da yaşayan her 4 kişiden biri polen alerjisi ya da saman nezlesi hastası ve vaka sayılarında her geçen yıl artış yaşanıyor. Günlük polen verileri, bir sonraki günün hava durumuna ve mevsime göre tahmin edilmesine rağmen belirli şehir ve bölgeler için tahmin yapmak oldukça zor. Kısacası, alerji mevsimine nasıl hazırlanabileceğimize dair net bir rehber yok.

Öte yandan, önceki araştırmalar iklim krizinin alerji şiddetinde artışa neden olacağını ortaya koyuyor. Worcester Üniversitesi'nden Profesör Carsten Skjøth, "Yapılan çalışmalar doğal olarak geriye dönük ve 30 yıl sonra ne olacağını tahmin edemiyor" dedi. Bu açığı kapatmak için Skjøth ve meslektaşları 2 ayrı tahmin sistemi kurdu. İlk sistem iklim acil durumunun etkisi ve bu etkileri azaltma senaryosu gibi uzun vadeli değerlendirmeler yapmasının yanı sıra, karbondioksitin bitkilerin büyümesini nasıl etkilediğine dair gözlemler ve polen üretkenliğine etkilerine dair verileri birleştiriyor.

İKLİM KRİZİNİ HAFİFLETECEK ETKİNLİKLER ÖNEMLİ

Karbondioksit seviyelerinin 2 katına çıktığını varsayarsak, çimen poleni şiddetinde yüzde 60'lık bir artış yaşanabilir. Ancak bunun ne kadar hızlı gerçekleşeceği iklim krizini hafifletme etkinliklerine bağlı olacak.

Avrupa'daki 28 polen izleme istasyonundaki hava sıcaklığı, yağış ve polen yoğunluğu ölçümleri izlenerek oluşturulan ikinci tahmin sistemindeki testler, çimenlerin büyümesini ve polen üretimini etkileyebilecek mevsim öncesi hava modellerine dayanarak çim poleni mevsiminin ciddiyetini tahmin edebiliyor.

"YILLIK İZİN VE SEYAHAT PLANLAMALARINA YARDIMCI OLABİLİR"

Profesör Skjøth, Science dergisinde yayınlanan araştırması hakkında, "Günlük planlama yerine uzun vadeli planlamalar için ve en önemlisi de sezon başlamadan önce hazırlık yapmak için kullanılabilecek yeni bir bilgi türü. Kesin bir sayı vermiyor ancak önümüzdeki mevsimin ne kadar şiddetli olup olmayacağını söyleyebiliyor. Çok şiddetli bir alerji mevsimi yaşayacağımızı önceden bilirsek, eczaneler ne kadar ilaç stoklamaları gerektiği hakkında bilgi sağlayabilirler. Ayrıca insanların ne zaman yıllık izin alacaklarını planlamaları ve başka ülkeye seyahat ederken polen mevsiminden kaçınmalarına yardımcı olabilir" dedi.

Makalenin yazarlarından biri olan Dr. Rachel McInnes, "Hastalar için saman nezlesi aşırı derecede zorlayıcı olabilir ve çim poleni bunun en büyük suçlusu. Bu nedenle Birleşik Krallık'ta gelecek polen sezonunun ciddiyetine ilişkin herhangi bir araştırma memnuniyetle karşılanacaktır" dedi.









Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.