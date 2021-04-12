İklim krizinin kazananı Rusya

Dünya, sanayi devrimi öncesine göre ortalama 1.2 derece daha sıcak. Sıcaklık artışının 2030’da 1.5 dereceyi geçmesi bekleniyor. Bu durum ekvatora yakın bölgelerde buzulların erimesine, suların yükselmesine yol açıyor. 2070’e gelinliğinde 3 milyardan fazla insan yaşanabilir iklim için yer değiştirmiş olacak. İnsanların tarih boyu 12-15 derecelik sıcaklığa sahip bölgelerde yoğunlaştığı biliniyor. Topraktan bu sıcaklık aralığında verim alınıyor. O nedenle güneyden kuzeye göç yaşanıyor.

BUĞDAY ŞAMPİYONU OLDU

Bir zamanlar topraklarının çoğu karla kaplı Rusya, artık en verimli tarım arazilerine sahip olmaya başladı. New York Times’ın haberine göre iklim krizinin kazananı başta Rusya olmak üzere Kanada ve Kuzey Avrupa ülkeleri olacak. Rusya, verim aldığı toprakları sayesinde dünyanın en büyük tarım ülkesi olmayı hedefliyor. Zira, bugün dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumunda. Sadece 18 yılda tarım ihracatını 16 kat artırarak 30 milyar dolar değerine ulaştırdı. Uzmanlar, “Geleceğin süper gücü tarım şampiyonu ülkeler olacak” diyor.

Rusya’nın Çin’e komşu Dimitrovo kasabasında artık bahar, mayıs yerine nisanda başlıyor.

5 KAT BÜYÜME

İşte dünyanın kuzeyinde yaşanması beklenen diğer gelişmeler:

2050’de suların yükselmesi nedeniyle ABD’de 14 milyon, Rusya’da 2 milyon insan yer değiştirmiş olacak.

2100’de tarımdaki kayıplar nedeniyle ABD’de kişi başına düşen milli gelir (GSMH) üçte bir, Hindistan’da yüzde 92 azalmış olacak.

Çin’in büyümesi yarıya düşecek. Kanada, İskandinavya, İzlanda ve Rusya ise şahlanacak; GSMH beş katına çıkacak.

Rusya’nın en soğuk bölgesi Sibirya’da, 2080’de 5 milyon kilometrekarelik arazi tarıma elverişli olacak. Yani iklim göçmeni kapasitesi dokuz kat artacak.

Toprak verimi artan Kanada’da ölüm oranları doğumdan daha yüksek. Kanada’nın süper güç rekabetine katılması için göç alması gerekiyor.

Kanada’nın 2100’e kadar 38 milyon nüfusu üç katına çıkarmış olması gerekecek.

Norveç ve İsveç için de benzer bir nüfus sorunu var. 15-30 bin göçmen olmadan bugün bile ürünleri hasat edemiyorlar.

"SU İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, önceki gün bir konferansa katıldı. “Yıllardır petrol için savaştık. Çok kısa bir süre içinde su için savaşacağız” dedi. Harris’in bu açıklamasının hemen ardından ABD’de Küresel Eğilimler 2040 raporu yayınlandı. Raporda, ülkeyi bekleyen en ciddi stratejik tehditler arasında iklim sorunu ve çevre krizi olduğu yazıyordu. Zira dünyayı yakın gelecekte su kıtlığı sorunu bekliyor. İklim krizinin derinleşmesiyle su kaynakları kuruyor.

Onun için ülkeler yönünü buzulların eridiği kutuplara çeviriyor. Uzun yıllar kaderine terk edilmiş olan Kuzey Kutbu’na, okyanusa komşu ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya göz dikti. Bu ülkeler denizdeki su ve enerji kaynaklarının peşinde. Rusya Devlet Başkanı Putin, kuzey kutbundaki su kaynaklarını garanti altına almak için sık sık gövde gösterisi yapıyor.



