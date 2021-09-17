'Glasgow’a Doğru İklim Politikaları' webinarı başlıyor

İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve Yeşil Gazete yazarı Ümit Şahin‘in girişimi ile başlatılan “Glasgow’a Doğru İklim Politikaları” webinar dizisinin “Paris’ten Glasgow’a İklim Müzakerelerinde Son Durum” başlıklı birinci webinarı 20 Eylül Pazartesi günü saat 15:00’te yapılacak.

Webinarda, Climate Action Network (CAN) Europe Proje Müdürü Gökşen Şahin, 350.org’dan Mahir Ilgaz ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum da konuşmacı olarak yer alacak.

15 GÜNDE BİR GERÇEKLEŞECEK

Webinar dizisinde Paris’ten bu yana yaşanan gelişmeler, Glasgow’dan beklentiler, iklim müzakerelerinin uluslararası ilişkilerdeki önemi ve iklim kriziyle mücadelede yeşil ekonomi gibi konular 15 günde bir pazartesi günleri saat 15:00’te konuyu yakından takip eden, akademisyen, uzman ve aktivistlerle tartışılacak.

İkinci ve üçüncü webinarlar ise 4 ve 21 Ekim’de ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanındaki uzmanların katılımıyla yapılacak.

COP 26’nın ikinci günü olan 1 Kasım’da yapılacak son webinarda müzakerelerin gidişatı ele alınacak. Dört oturumluk Glasgow’a Doğru webinar dizisinin ardından COP 26’nın değerlendirilmesi ve izlenimlerin aktarılması amacıyla kasım ayı içinde son bir webinar daha düzenlenecek.

26.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI 31 EKİM'DE

​​​​​​​​Uluslararası iklim müzakereleri bir yıl zorunlu pandemi arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Birleşik Krallık‘ın Glasgow kentinde yapılacak olan 26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP 26) 31 Ekim’de başlayacak.

İki hafta sürecek zirvede, Paris Anlaşması‘na göre küresel ısınmayı 1,5 derecede durdurmak için yüzyıl ortasında net sıfır emisyon hedefi yolunda ülkelerin taahhütlerini güçlendirmeleri başta olmak üzere, iklim finansmanı, iklim değişikliğine uyum ve Paris Kural Kitabı‘na son halini verilmesi gibi önemli konular ele alınacak.

Yeşil Gazete