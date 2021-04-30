İkram edilen besinleri geri çevirmesini öğretin

Bütün bunların yarattığı şokun atlatılması için gastroenteroloji uzmanı, diyetisyen, hastane ebeveynlerinin işbirliği halinde olması çok önemli. Öncelikle diyet tedavisi doğru uygulanıp idame ettirildiğinde çölyak, hastanın yaşam süresini olumsuz etkilemiyor. İkincisi, tedavide yan etkileri olan ilaçların yıllarca kullanılması gerekmiyor. Üçüncüsü, glütensiz diyet bugün yaygın olarak uygulanan bir beslenme şekli haline geldi, artık marketlerde glutensiz ürün bölümleri var.

DESTEK GRUPLARI ÖNEMLİ

Az önce sıraladıklarımı hastalarıma anlattıktan sonra ben onlara ülkemizde bulunan çölyak hastalığıyla ilgili STK’nın adlarını ve iletişim bilgilerini veriyorum; bu konuda destek alabilecekleri gruplarla tanışmalarını sağlıyorum. Destek gruplarına üye olanlar arasındaki iletişim, paylaşım ve eğitim programlarına katılım hem ailelere yalnız olmadıklarını hissettiriyor hem de çölyak hastalığının sanıldığı gibi korkutucu bir seyrinin olmadığını görmelerini sağlıyor.

ÖĞRETMENİNİ BİLGİLENDIRİN

Okullarda sınıf öğretmenlerinden idari sorumlulara, okulun kantininden yemekhanesine kadar çalışanların çölyak hastalığı, glutensiz diyet, aşikar ve gizli gluten içeren besinler ve gluten bulaşma yolları hakkında eğitilmesi ideal olandır. Ancak bu ideal koşullar çoğu zaman mümkün olamıyor. Bu nedenle ailenin çocuğun diyete uyumu, kaçak yapmaması konusundaki eğitimi en temel adımdır. Bu konuda ailelere önerilerim şunlar:

❱❱ Çocuğunuzun büyümesini destekleyecek şekilde glutensiz ana ve ara öğünleri beslenme çantasına koyun.

❱❱ İkram edilen besinleri yememesini söyleyin.

❱❱ Satın alınan ürünlerde etiketlerin nasıl okunacağını (ya da öğretmenden yardım istemesi) gerektiğini evde öğretin.

❱❱ Çocuğun öğretmenine mutlaka çocuğunuzun çölyak hastası olduğunu söyleyin. Öğretmenden glutensiz beslenme ve gluten bulaşı konusunda dikkatli olmasını ve gerektiğinde size bilgi vermesini sağlayın