İkramiye heyecanı

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 1 ve 2 Haziran haftasonuna denk geliyor. 3 Haziran ise arefe günü. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

27-31 MAYIS ARASI

1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emeklinin hesabına farklı günlerde yatması bekleniyor. Büyük ihtimalle bu ödemeler 27-31 Mayıs arasında hesaba yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı.

NAFAKA GİBİ HACİZ YOK

Emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Emeklilere yılda iki kere 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunu Ek 18’inci maddesinde, ‘Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez’ hükmü yer alıyor.

DİLEKÇESİNİ VEREN DE...

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019’da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK’ya dilekçesini 31 Mayıs itibarıyla vermiş olanlar da ikramiye alabilecek.

BİRDEN ÇOK MAAŞ VARSA

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi verilecek.

İŞ GÖREMEZLİK AYLIĞI ALANLAR

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1000 TL’nin yüzde 25’i yani 250 TL ikramiye ödenir.

DUL VE YETİM NE KADAR ALACAK?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Diğer yandan herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek.

KURBAN’DAN ÖNCE

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi Arefe günü. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019’u 1000 lira ikramiye ile kapatacak.



