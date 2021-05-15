İkramiye kazanınca nasıl tahsil edeceksiniz?

*5 bin liraya kadar olan ikramiyeleri tüm bayilerden tahsil edebilirsiniz.

*5 bin liradan 100 bin liraya kadar olan ikramiye ödemeleri yasa gereği Türkiye Halk Bankası şubelerinden yapılıyor. Her il merkezinde bulunan Türkiye Halk Bankası şubelerinden 100 bin liraya kadar olan ikramiyelerinizi tahsil edebilirsiniz. Bu işlem öncesi bir bayiye giderek terminalden “ikramiye bileti” çıktısı almanız yeterli. Türkiye Halk Bankası’nın Türkiye genelindeki 100 şubesi bu ödemeler için yetkili. (Kıbrıs’taki talihliler için Girne şubesi.) Şubelerin tam listesi ile adres ve telefon numaralarına millipiyangoonline.com adresindeki ‘ikramiye ödemeleri’ sekmesinden ulaşabilirsiniz.

*100 bin lira ve üzerindeki ikramiye ödemeleri ise yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent şubesinden yapılmaktadır.