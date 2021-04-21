İkramiye ödeme tarihi belli oldu! Yüz binlerce çalışana müjde...

Kamu ve taşeron işçilerine verilen ilave tediyenin birinci taksidinin ocak ayında verilmesinin ardında "ilave tediye 2. taksit ne zaman verilecek" diye merakla bekleniyordu. Kamuya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen tediye ödemelerinin ikinci taksidi için tarih belli oldu.

Ödeme bayram öncesi 11 Mayıs'ta yapılacak. Türkiye’de taşeron ve kamu işçilerine devlet tarafından yılda 2 kez 4 taksit halinde olmak üzere tediye ödemesi yapılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ise ikinci tediye ödemeleri 11 Mayıs tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak. 24 Aralık tarihinde ise maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ilave tediyelerinin tamamı ödenecek.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALIYOR

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçiler tediye ödemesinden faydalanabilirler.

TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılıyor. 2021 yılında asgari ücretli bir işçinin kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı belirtiliyor.

HACİZ KONULAMIYOR

Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Ödemeler yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit ocak, haziran, eylül ve aralık aylarında 13'er günlük tediye olarak yapılıyor.