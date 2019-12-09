İktidarsızlık riski nasıl azalır?

Meyve ve sebzelerde bulunan aromatik pigment bileşikleri olan flavonoidler, erkeklerde iktidarsızlık riskini azaltma özellikleri gösteriyor.

Bir araştırmaya göre flavonoidlerin bir türü olan ve yaban mersininde bulunan antosiyanin ile turunçgillerde bulunan bir diğer türü, iktidarsızlığı önleme potansiyeli taşıyor.

Genel olarak daha fazla meyve yiyen erkeklerde iktidarsızlık oranı yüzde 14 azalırken bunu flovonoid açısından zengin meyveler ve egzersizle desteklemek, riski yüzde 21 azaltıyor.

Bazı araştırmacılar Akdeniz usulü beslenmenin ereksiyon sorunlarını azalttığını ve cinsel fonksiyonun daha uzun süre korunmasını sağladığını söylüyor. Bu beslenme türünde tahıl, meyve, sebze, baklagiller, kabuklu yemişler ve zeytinyağı baskın konumda.

Antosiyanin alabileceğiniz diğer besinler arasında ise şunlar yer alıyor:

Cinsel gücü arttıran afrodizyaklar nelerdir?

Bu gıdaların başarısını ölçmek zor olduğu için insanlar üzerindeki etkileri kanıtlanabilmiş değil.

Bilimsel olarak kanıtlanmış tek afrodizyak olgunlaşmış ve çürümüş meyvelerin kokusu… Ve bu koku yalnızca erkek sineklerde işe yarıyor.

Cinsel sağlık alanında uzmanlaşmış Dr. Krychman, insanların "işe yarayacak" düşüncesiyle afrodizyak yediğini ve onlar işe yarıyorsa gerisinin önemli olmadığını söylüyor.

Afrodizyak olarak adlandırılan gıdaların çoğu sağlıklı gıdalar ama yine de bitki özü olarak satılan hapları alırken dikkatli olmak gerekiyor, özellikle üzerinde yeterli açıklamaların olduğu bir etiket yoksa ve "mucize ilaç" olduğu iddia ediliyorsa.

Sağlık sorunları

Eğer seks isteğiniz azsa, bunun altında bir sağlık sorunu yatıyor olabilir. Bu yüzden her zaman doktorunuza danışın.