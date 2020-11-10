İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), endekste yer alan üniversitelerden biri oldu.

Uzaktan eğitim etkisi

50 üniversitenin yer aldığı liste; ‘Bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ olmak üzere dört boyutta 22 göstergeye göre yapılıyor. İKÜ, uzaktan eğitim altyapısı ve öğrencilerine sunduğu imkanlarla ön plana çıkıyor.



