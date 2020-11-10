İKÜ ilk 50'de! Girişimci ve yenilikçi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan ‘2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ sonuçlarını açıklamıştı.
10 Kasım 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), endekste yer alan üniversitelerden biri oldu.
Uzaktan eğitim etkisi
50 üniversitenin yer aldığı liste; ‘Bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ olmak üzere dört boyutta 22 göstergeye göre yapılıyor. İKÜ, uzaktan eğitim altyapısı ve öğrencilerine sunduğu imkanlarla ön plana çıkıyor.
;