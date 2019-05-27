İl dışı (iller arası isteğe bağlı) atama başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılır?
İl içi atama başvuruları geçen hafta sona erdi, şimdi binlerce adayın gözü kulağı sonuçlarda... Bir de il dışı atama başvuru bekleyen öğretmenler var. Onlar da şimdi başvuru tarihlerini bekliyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak?
Her yıl öğretmenler il içi ve il dışı atama başvurusu yapmak için tarihleri bekliyorlar. İl içi için başvurular gerçekleşti şimdi gözler sonuçlarda... Fakat İl dışı yani iller arası atama başvuruları için heyecanla bekleniyor. Peki bu başvurular ne zaman?
İLLER ARASI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.