Her yıl öğretmenler il içi ve il dışı atama başvurusu yapmak için tarihleri bekliyorlar. İl içi için başvurular gerçekleşti şimdi gözler sonuçlarda... Fakat İl dışı yani iller arası atama başvuruları için heyecanla bekleniyor. Peki bu başvurular ne zaman?

İLLER ARASI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.