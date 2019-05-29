İl içi atama sonuçları açıklandı! Hangi illerde açıklandı?





İl içi atama başvuruları 21-24 Mayıs'ta gerçekleşmişti. MEB daha önce yayınladığı takvimde atama sonuçlarının 29 Mayıs'ta açıklanacağını belirtmişti. Bugün öğretmenler için heyecanlı bir gün... Bu nedenle sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusu mühim bir yer tutuyor.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İL İL AÇIKLANIYOR

İl içi atama sonuçları hakkında MEB'den açıklanan bir saat yok. Daha önceki süreçte sonuçlar saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu yıl sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Bazı illerde ise sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

Şuana kadar 6 il açıklandı...

- OSMANİYE

- KIRIKKALE

-AKSARAY

- MERSİN

- GAZİANTEP

-ANKARA

Atama sonuçları açıklandıkça illeri tek tek kontrol edebilirsiniz

01 Adana İl atama sonuçları için Tıklayınız

02 Adıyaman İl atama sonuçları için Tıklayınız

03 Afyon İl atama sonuçları için Tıklayınız

04 Ağrı İl atama sonuçları için Tıklayınız

05 Amasya İl atama sonuçları için Tıklayınız

06 Ankara İl atama sonuçları için Tıklayınız

07 Antalya İl atama sonuçları için Tıklayınız

08 Artvin İl atama sonuçları için Tıklayınız

09 Aydın İl atama sonuçları için Tıklayınız

10 Balıkesir İl atama sonuçları için Tıklayınız

11 Bilecik İl atama sonuçları için Tıklayınız

12 Bingöl İl atama sonuçları için Tıklayınız

13 Bitlis İl atama sonuçları için Tıklayınız

14 Bolu İl atama sonuçları için Tıklayınız

15 Burdur İl atama sonuçları için Tıklayınız

16 Bursa İl atama sonuçları için Tıklayınız

17 Çanakkale İl atama sonuçları için Tıklayınız

18 Çankırı İl atama sonuçları için Tıklayınız

19 Çorum İl atama sonuçları için Tıklayınız

20 Denizli İl atama sonuçları için Tıklayınız

21 Diyarbakır İl atama sonuçları için Tıklayınız

22 Edirne İl atama sonuçları için Tıklayınız

23 Elazığ İl atama sonuçları için Tıklayınız

24 Erzincan İl atama sonuçları için Tıklayınız

25 Erzurum İl atama sonuçları için Tıklayınız

26 Eskişehir İl atama sonuçları için Tıklayınız

27 Gaziantep İl atama sonuçları için Tıklayınız

28 Giresun İl atama sonuçları için Tıklayınız

29 Gümüşhane İl atama sonuçları için Tıklayınız

30 Hakkari İl atama sonuçları için Tıklayınız

31 Hatay İl atama sonuçları için Tıklayınız

32 Isparta İl atama sonuçları için Tıklayınız

33 Mersin İl atama sonuçları için Tıklayınız

34 İstanbul İl atama sonuçları için Tıklayınız

35 İzmir İl atama sonuçları için Tıklayınız

36 Kars İl atama sonuçları için Tıklayınız

37 Kastamonu İl atama sonuçları için Tıklayınız

38 Kayseri İl atama sonuçları için Tıklayınız

39 Kırklareli İl atama sonuçları için Tıklayınız

40 Kırşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız

41 Kocaeli İl atama sonuçları için Tıklayınız

42 Konya İl atama sonuçları için Tıklayınız

43 Kütahya İl atama sonuçları için Tıklayınız

44 Malatya İl atama sonuçları için Tıklayınız

45 Manisa İl atama sonuçları için Tıklayınız

46 K.Maraş İl atama sonuçları için Tıklayınız

47 Mardin İl atama sonuçları için Tıklayınız

48 Muğla İl atama sonuçları için Tıklayınız

49 Muş İl atama sonuçları için Tıklayınız

50 Nevşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız

51 Niğde İl atama sonuçları için Tıklayınız

52 Ordu İl atama sonuçları için Tıklayınız

53 Rize İl atama sonuçları için Tıklayınız

54 Sakarya İl atama sonuçları için Tıklayınız

55 Samsun İl atama sonuçları için Tıklayınız

56 Siirt İl atama sonuçları için Tıklayınız

57 Sinop İl atama sonuçları için Tıklayınız

58 Sivas İl atama sonuçları için Tıklayınız

59 Tekirdağ İl atama sonuçları için Tıklayınız

60 Tokat İl atama sonuçları için Tıklayınız

61 Trabzon İl atama sonuçları için Tıklayınız

62 Tunceli İl atama sonuçları için Tıklayınız

63 Şanlıurfa İl atama sonuçları için Tıklayınız

64 Uşak İl atama sonuçları için Tıklayınız

65 Van İl atama sonuçları için Tıklayınız

66 Yozgat İl atama sonuçları için Tıklayınız

67 Zonguldak İl atama sonuçları için Tıklayınız

68 Aksaray İl atama sonuçları için Tıklayınız

69 Bayburt İl atama sonuçları için Tıklayınız

70 Karaman İl atama sonuçları için Tıklayınız

71 Kırıkkale İl atama sonuçları için Tıklayınız

72 Batman İl atama sonuçları için Tıklayınız

73 Şırnak İl atama sonuçları için Tıklayınız

74 Bartın İl atama sonuçları için Tıklayınız

75 Ardahan İl atama sonuçları için Tıklayınız

76 Iğdır İl atama sonuçları için Tıklayınız

77 Yalova İl atama sonuçları için Tıklayınız

78 Karabük İl atama sonuçları için Tıklayınız

79 Kilis İl atama sonuçları için Tıklayınız

80 Osmaniye İl atama sonuçları için Tıklayınız

81 Düzce İl atama sonuçları için Tıklayınız

HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.