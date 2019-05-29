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İl içi atama sonuçları açıklandı! Hangi illerde açıklandı?

Bugün binlerce öğretmen için heyecanlı bir gün... İl içi atama sonuçları bugün açıklanıyor. MEB'in tarihi duyurmuştu fakat saat konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Öğretmenler "İl içi atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunu yöneltirken Milli Eğitim Bakanlığı bazı illerin sonuçlarını açıkladı.

29 Mayıs 2019, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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İl içi atama sonuçları açıklandı! Hangi illerde açıklandı?


İl içi atama başvuruları 21-24 Mayıs'ta gerçekleşmişti. MEB daha önce yayınladığı takvimde atama sonuçlarının 29 Mayıs'ta açıklanacağını belirtmişti. Bugün öğretmenler için heyecanlı bir gün... Bu nedenle sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusu mühim bir yer tutuyor.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İL İL AÇIKLANIYOR

İl içi atama sonuçları hakkında MEB'den açıklanan bir saat yok. Daha önceki süreçte sonuçlar saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu yıl sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Bazı illerde ise sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

Şuana kadar 6 il açıklandı...

-OSMANİYE

-KIRIKKALE

-AKSARAY

-MERSİN

-GAZİANTEP

-ANKARA

Atama sonuçları açıklandıkça illeri tek tek kontrol edebilirsiniz

01    Adana İl atama sonuçları için Tıklayınız 

02    Adıyaman İl atama sonuçları için Tıklayınız

03    Afyon İl atama sonuçları için Tıklayınız

04    Ağrı İl atama sonuçları için Tıklayınız 

05    Amasya İl atama sonuçları için Tıklayınız 

06    Ankara İl atama sonuçları için Tıklayınız 

07    Antalya İl atama sonuçları için Tıklayınız  

08    Artvin İl atama sonuçları için Tıklayınız 

09    Aydın İl atama sonuçları için Tıklayınız 

10    Balıkesir İl atama sonuçları için Tıklayınız

11    Bilecik İl atama sonuçları için Tıklayınız 

12    Bingöl İl atama sonuçları için Tıklayınız 

13    Bitlis İl atama sonuçları için Tıklayınız 

14    Bolu İl atama sonuçları için Tıklayınız 

15    Burdur İl atama sonuçları için Tıklayınız 

16    Bursa İl atama sonuçları için Tıklayınız 

17    Çanakkale İl atama sonuçları için Tıklayınız 

18    Çankırı İl atama sonuçları için Tıklayınız 

19    Çorum İl atama sonuçları için Tıklayınız 

20    Denizli İl atama sonuçları için Tıklayınız 

21    Diyarbakır İl atama sonuçları için Tıklayınız  

22    Edirne İl atama sonuçları için Tıklayınız 

23    Elazığ İl atama sonuçları için Tıklayınız 

24    Erzincan İl atama sonuçları için Tıklayınız 

25    Erzurum İl atama sonuçları için Tıklayınız 

26    Eskişehir İl atama sonuçları için Tıklayınız

27    Gaziantep İl atama sonuçları için Tıklayınız

28    Giresun İl atama sonuçları için Tıklayınız 

29    Gümüşhane İl atama sonuçları için Tıklayınız

30    Hakkari İl atama sonuçları için Tıklayınız 

31    Hatay İl atama sonuçları için Tıklayınız 

32    Isparta İl atama sonuçları için Tıklayınız 

33    Mersin İl atama sonuçları için Tıklayınız 

34    İstanbul İl atama sonuçları için Tıklayınız 

35    İzmir İl atama sonuçları için Tıklayınız  

36    Kars İl atama sonuçları için Tıklayınız 

37    Kastamonu İl atama sonuçları için Tıklayınız 

38    Kayseri İl atama sonuçları için Tıklayınız 

39    Kırklareli İl atama sonuçları için Tıklayınız 

40    Kırşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız 

41    Kocaeli İl atama sonuçları için Tıklayınız

42    Konya İl atama sonuçları için Tıklayınız 

43    Kütahya İl atama sonuçları için Tıklayınız  

44    Malatya İl atama sonuçları için Tıklayınız 

45    Manisa İl atama sonuçları için Tıklayınız

46    K.Maraş İl atama sonuçları için Tıklayınız

47    Mardin İl atama sonuçları için Tıklayınız 

48    Muğla İl atama sonuçları için Tıklayınız

49    Muş İl atama sonuçları için Tıklayınız 

50    Nevşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız 

51    Niğde İl atama sonuçları için Tıklayınız

52    Ordu İl atama sonuçları için Tıklayınız

53    Rize İl atama sonuçları için Tıklayınız 

54    Sakarya İl atama sonuçları için Tıklayınız

55    Samsun İl atama sonuçları için Tıklayınız

56    Siirt İl atama sonuçları için Tıklayınız 

57    Sinop İl atama sonuçları için Tıklayınız 

58    Sivas İl atama sonuçları için Tıklayınız 

59    Tekirdağ İl atama sonuçları için Tıklayınız 

60    Tokat İl atama sonuçları için Tıklayınız 

61    Trabzon İl atama sonuçları için Tıklayınız 

62    Tunceli İl atama sonuçları için Tıklayınız

63    Şanlıurfa İl atama sonuçları için Tıklayınız

64    Uşak İl atama sonuçları için Tıklayınız 

65    Van İl atama sonuçları için Tıklayınız 

66    Yozgat İl atama sonuçları için Tıklayınız

67    Zonguldak İl atama sonuçları için Tıklayınız 

68    Aksaray İl atama sonuçları için Tıklayınız 

69    Bayburt İl atama sonuçları için Tıklayınız

70    Karaman İl atama sonuçları için Tıklayınız

71    Kırıkkale İl atama sonuçları için Tıklayınız 

72    Batman İl atama sonuçları için Tıklayınız  

73    Şırnak İl atama sonuçları için Tıklayınız 

74    Bartın İl atama sonuçları için Tıklayınız 

75    Ardahan İl atama sonuçları için Tıklayınız 

76    Iğdır İl atama sonuçları için Tıklayınız

77    Yalova İl atama sonuçları için Tıklayınız

78    Karabük İl atama sonuçları için Tıklayınız 

79    Kilis İl atama sonuçları için Tıklayınız 

80    Osmaniye İl atama sonuçları için Tıklayınız

81    Düzce İl atama sonuçları için Tıklayınız

HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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